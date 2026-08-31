El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó que adelanta conversaciones con Mazda y Toyota para impulsar el regreso de operaciones de ensamblaje y atraer nuevas inversiones de Japón a Colombia.

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La estrategia busca fortalecer la industria automotriz nacional, generar empleo, incorporar tecnología y convertir al país en un destino atractivo para proyectos relacionados con vehículos eléctricos e híbridos.

El anuncio se produjo después de la visita oficial a Tokio del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien sostuvo reuniones con autoridades japonesas y representantes de importantes compañías, entre ellas Mazda y Toyota.

Uno de los principales temas abordados fue la posibilidad de reactivar y concluir el Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre Colombia y Japón, cuyas negociaciones permanecían estancadas desde hace cerca de 15 años.

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De La Espriella señaló que durante los primeros días de su administración se lograron avances para destrabar este acuerdo, que permitiría ampliar las oportunidades comerciales entre ambos países.

El Gobierno pretende utilizar este acercamiento para facilitar la llegada de capital japonés, abrir mercados para productos colombianos y fortalecer sectores como la manufactura, la infraestructura digital, el desarrollo de proveedores y la innovación.

En el caso de Mazda, el objetivo es que la compañía vuelva a ensamblar vehículos en Colombia, actividad que suspendió en 2014. Para Toyota, la apuesta está enfocada principalmente en conseguir que evalúe al país como escenario para futuros proyectos de vehículos eléctricos e híbridos.

El Presidente aseguró que Colombia ofrecerá “todas las garantías” e incentivos necesarios para atraer estas inversiones. La estrategia también está relacionada con el fuerte crecimiento de la movilidad limpia en el país.

Según cifras de Andi y Fenalco hasta julio de 2026, se habían matriculado 29.347 vehículos eléctricos nuevos, un aumento de 231,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Con este panorama, el Gobierno busca aprovechar la transición hacia tecnologías más limpias para fortalecer la producción automotriz nacional y atraer inversión extranjera.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.