El gran cambio que plantea el Gobierno de Abelardo De La Espriella para los conductores en Colombia es la reducción de hasta 50 % en el valor de las multas de tránsito.
La propuesta, que deberá ser presentada al Congreso, busca que las sanciones sean proporcionales a la infracción y no representen una carga económica excesiva para las familias.
La iniciativa hace parte de un paquete de medidas destinado a reducir los costos asociados a la movilidad y los trámites vehiculares.
Además de disminuir las multas, el Gobierno plantea transformar el sistema de fotomultas, con mayores exigencias para autorizar las cámaras y controles más estrictos sobre su calibración, con el objetivo de evitar sanciones derivadas de equipos que presenten errores de medición.
Otro de los cambios estaría relacionado con la revisión técnico-mecánica de los vehículos nuevos. El Ejecutivo busca modificar los periodos establecidos para este trámite y reducir los costos que deben asumir los propietarios.
Las licencias de conducción también tendrían modificaciones. La propuesta contempla eliminar cobros adicionales asociados a su expedición y ampliar su vigencia a periodos de ocho o incluso diez años, lo que reduciría la frecuencia con la que los conductores deben realizar este trámite.
El Gobierno también ordenó revisar el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y el Sistema Simit para identificar cobros duplicados y eliminar o reducir tarifas consideradas innecesarias. A esto se suma una reforma a los Centros Integrales de Atención, con la intención de acabar con barreras que habrían favorecido monopolios y reducir en 25 % el costo de los cursos para acceder a descuentos en las multas.
En conjunto, la propuesta busca cambiar la relación entre los conductores y los trámites de tránsito: menos costos, multas más bajas, mayor control sobre las fotomultas y procesos más sencillos. La reducción de hasta la mitad en las sanciones sería, sin embargo, el cambio más significativo para quienes reciben una multa.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO