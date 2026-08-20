Por: Portal Bogotá

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A partir del 20 de agosto, Bogotá puso en marcha el Carril Preferencial de la calle 63, que va desde la avenida Caracas hasta la carrera 122, priorizando inicialmente el tramo entre las carreras 68 y 112 en ambos sentidos. Esta medida, según informó la Secretaría Distrital de Movilidad mediante la Resolución 934378 de 2026, busca priorizar el transporte público, optimizar los tiempos de viaje y fortalecer la movilidad en uno de los corredores más transitados que conectan el oriente y el occidente de la ciudad.

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Según datos oficiales, por la calle 63 se movilizan cerca de 1,9 millones de viajes cada día, de los cuales el 45,6 % corresponde a usuarios del transporte público. En el corredor operan 46 rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y, en las horas de mayor demanda, circulan más de 170 buses. Solo en el tramo que entró en operación este 20 de agosto, se estima que cerca de 7.000 personas utilizan diariamente el transporte público. En todo el corredor, los buses TransMiZonales registran alrededor de 13.500 ascensos y 15.200 descensos durante una jornada hábil.

La apuesta por privilegiar la movilidad colectiva responde al intenso uso que los bogotanos hacen del transporte público: más de cuatro millones de personas lo utilizan cada día, destaca la Secretaría Distrital de Movilidad. El Plan de Carriles Preferenciales ya suma 143 kilómetros en nueve corredores estratégicos, por donde se desplazan aproximadamente 620.000 personas todos los días.

La puesta en marcha de este carril preferencial cobra aún más relevancia ante las obras que actualmente afectan la circulación en la ciudad, como la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá y la Troncal de la Avenida 68. Así, la ciudad busca garantizar condiciones más favorables y previsibles a quienes dependen del transporte público para sus trayectos diarios.

En cuanto a la operación del carril, estará disponible las 24 horas de lunes a domingo. Podrán circular prioritariamente buses del SITP. Taxis, vehículos especiales y particulares, incluyendo motocicletas, solo podrán ingresar en situaciones específicas como realizar giros a la derecha, acceder a predios o ascender y descender pasajeros (excepto en los paraderos SITP). Los vehículos de emergencia tienen permitida la circulación por el carril central y, excepcionalmente, por el preferencial si la emergencia lo amerita y con señales activadas. Hasta el 20 de septiembre se impondrán comparendos pedagógicos; desde el 21 de septiembre se iniciará la imposición de sanciones formales.

¿Cómo opera el Carril Preferencial de la calle 63 en Bogotá?

El Carril Preferencial de la calle 63 funciona de manera continua las 24 horas todo el año y está destinado prioritariamente a buses de transporte público. Otros vehículos solo pueden circular allí en casos muy puntuales, como acceso a predios o giros a la derecha, mientras que las restricciones y sanciones empiezan formalmente el 21 de septiembre, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Por qué se prioriza el transporte público en la calle 63 de Bogotá?

La priorización del transporte público en la calle 63 obedece, según la Administración Distrital, al elevado volumen de pasajeros que transitan por ese corredor y a la necesidad de mejorar los tiempos de viaje en medio de obras estratégicas en la ciudad. El objetivo es favorecer los trayectos diarios de miles de ciudadanos y fortalecer la movilidad colectiva en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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