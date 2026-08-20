Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha confirmado la realización de una nueva edición de la Feria A Tu Servicio, este sábado 22 de agosto, en la localidad de Chapinero. El evento, que tendrá lugar en el Parque Desarrollo Pardo Rubio (calle 47B # 3 - 17 Este) desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., reunirá a más de 50 entidades distritales, nacionales y privadas. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, el objetivo principal es acercar la oferta institucional y facilitar el acceso de la ciudadanía a trámites y servicios, sin que los asistentes deban desplazarse grandes distancias.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la jornada, se ofrecerá una amplia gama de servicios a través de diferentes rutas de atención. Entre ellas, destacan la gestión de procesos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), asesoría en las Casas de Juventud, espacios pedagógicos dirigidos a menores y jóvenes, así como orientación sobre la Manzana del Cuidado y alternativas turísticas dentro de la ciudad.

El acceso a la justicia y la promoción de los derechos humanos tendrá también un lugar importante. Los ciudadanos podrán acceder a servicios como la Comisaría de Familia, rutas de protección para las mujeres y canales para la denuncia y garantía de derechos. Además, habrá una zona dedicada a la empleabilidad y el emprendimiento, donde se brindará información sobre vacantes laborales, programas de apoyo a proyectos productivos y orientación específica para la población migrante.

En los ámbitos de salud y educación, la feria facilitará trámites para obtener el certificado de discapacidad, información sobre esquemas de vacunación humana, acompañamiento en salud mental y atención especial a mujeres lactantes. Igualmente, se orientará sobre procesos de matrícula escolar, opciones de formación técnica y universitaria, junto con el acceso a la oferta cultural de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

El bienestar animal también será protagonista, pues se brindará atención médico-veterinaria, información sobre el programa ‘Salvando Patas’ y vacunación para perros y gatos.

La Feria A Tu Servicio, conocida también como SuperCADE Móvil, es una iniciativa de la Administración Distrital para descentralizar la gestión pública. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, busca acercar el bienestar, la orientación y la participación activa a los barrios, facilitando así soluciones integrales y accesibles para la comunidad.

¿Cuáles son los servicios que ofrece la Feria A Tu Servicio en Chapinero?

La feria en Chapinero brinda, según la Alcaldía Mayor, trámites del Sisbén, asesoría en Casas de Juventud, orientación jurídica y de derechos humanos, oportunidades de empleo, acompañamiento en salud física y mental, información educativa, inscripciones escolares, y servicios para el bienestar animal, todo de forma cercana y descentralizada.

¿Qué significa el programa de la Manzana del Cuidado?

Durante la jornada, el programa Manzana del Cuidado, mencionado por la Alcaldía Mayor, se refiere a un conjunto de servicios de apoyo social orientados a personas cuidadoras, mujeres y familias, buscando facilitar tareas del cuidado y promover la corresponsabilidad en la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z