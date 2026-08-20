Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha dado un paso al frente para brindar apoyo a las personas y familias que han resultado damnificadas por el reciente terremoto que impactó varias regiones del país. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la ciudadanía tiene la posibilidad de llevar donaciones hasta el jueves 20 de agosto, a las 4:30 p. m., en nueve de los SuperCADE distribuidos en la capital. El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar que las donaciones lleguen a quienes más lo necesitan, evitando que quienes desean aportar deban recorrer largas distancias.

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Entre las donaciones más requeridas se encuentran los kits de aseo personal y los kits de hábitat, los cuales están compuestos por elementos esenciales como colchonetas, almohadas y cobijas. Todos estos insumos buscan ayudar a quienes, tras la emergencia, han perdido parte o la totalidad de sus pertenencias y requieren condiciones mínimas de bienestar mientras avanza la atención y recuperación en las zonas afectadas, que incluyen Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá ha difundido información detallada a través de redes sociales, en especial en Instagram, con el fin de motivar la participación ciudadana y brindar claridad sobre qué elementos se deben donar, además de los puntos de acopio disponibles. Según la información oficial, los ciudadanos pueden acercarse al SuperCADE más cercano dentro de las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda, Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá y Fontibón, así como a varias Plazas Distritales de Mercado que también se han sumado a esta causa solidaria.

Cada kit donado representa un apoyo directo para las familias que en este momento enfrentan dificultades derivadas del sismo, ayudando a cubrir necesidades urgentes mientras los organismos continúan desarrollando las labores de recuperación. La administración distrital resalta que las donaciones serán recibidas únicamente en el horario y fechas indicadas, por lo cual es fundamental que quienes desean ayudar lo hagan dentro del plazo establecido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipos de donaciones se pueden llevar a los SuperCADE de Bogotá para afectados por el terremoto?

Los bogotanos pueden llevar kits de aseo personal y kits de hábitat a los SuperCADE, según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estos kits incluyen colchonetas, almohadas, cobijas y elementos básicos de limpieza. Todo lo recolectado busca suplir necesidades inmediatas de las familias damnificadas en las regiones afectadas.

¿Hasta cuándo reciben donaciones en los puntos autorizados de Bogotá para quienes sufrieron el terremoto?

Las donaciones en los nueve SuperCADE habilitados se recibirán únicamente hasta el jueves 20 de agosto, a las 4:30 p. m., de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es importante entregar los aportes dentro de ese plazo para asegurar su envío oportuno a las zonas necesitadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.