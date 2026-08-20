Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Este 20 de agosto, Bogotá puso en funcionamiento el nuevo carril preferencial de la calle 63, una decisión clave tomada por el Distrito con el propósito de optimizar el servicio de transporte público y disminuir los tiempos de desplazamiento en uno de los ejes más importantes que conectan el oriente y el occidente de la ciudad. De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, el trayecto cubre inicialmente el segmento comprendido entre las carreras 68 y 112, en ambos sentidos, aunque el plan general abarca desde la avenida Caracas hasta la carrera 122. Cada día, aproximadamente 7.000 usuarios recurren a este corredor para movilizarse en transporte público.

Sigue a PULZO en Discover

El nuevo carril preferencial funcionará las 24 horas, de lunes a domingo, y su uso estará orientado principalmente a los buses, medida que apunta a reducir interferencias con otros vehículos y a facilitar una operación más ágil del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). De acuerdo con las reglas establecidas por el Distrito, carros particulares, motocicletas, taxis y vehículos de transporte especial no podrán circular habitualmente en este espacio. No obstante, se contemplan excepciones para giros a la derecha, ingreso a predios o ascenso y descenso de pasajeros, salvo en las zonas destinadas a paraderos del SITP. Los vehículos de emergencia deberán transitar por el carril central y solo podrán usar el preferencial durante emergencias, previa activación de señales lumínicas o sonoras y en caso de congestión.

La Secretaría de Movilidad aclaró que la medida tendrá una fase pedagógica antes del inicio de sanciones económicas. Entre el 1 y el 20 de septiembre se impartirán comparendos pedagógicos a quienes no cumplan las normas. A partir del 21 de septiembre, comenzarán a aplicarse comparendos sancionatorios.

El volumen de viajes en la calle 63 sobrepasa los 1,9 millones diarios, de los cuales el 45,6 % son en transporte público, según datos de la Secretaría de Movilidad. En este corredor operan 46 rutas del SITP y, durante las horas pico, circulan más de 170 buses. La intervención busca mejorar las condiciones y reducir los tiempos de viaje de quienes usan el sistema, en respuesta a los desafíos de movilidad originados por obras como la Línea 1 del Metro y la troncal de la avenida 68.

Con esta nueva apuesta, Bogotá alcanza 143 kilómetros de carriles preferenciales en nueve corredores, beneficiando a cerca de 620.000 personas a diario. El reto será determinar si esta priorización del transporte público logra realmente mejorar la movilidad para la mayoría, sin trasladar la congestión a otras vías.

¿Quiénes pueden circular por el nuevo carril preferencial de la calle 63 en Bogotá?

Según la Secretaría de Movilidad, solo los buses tienen permitido circular constantemente por el nuevo carril preferencial de la calle 63. Otros vehículos, como carros particulares, motocicletas, taxis y transporte especial, solo podrán acceder para giros a la derecha, ingresar a predios o realizar ascenso y descenso de pasajeros, excepto en paraderos del SITP. Los vehículos de emergencia solo podrán circular en situaciones específicas de emergencia.

¿Cuáles son las diferencias entre los comparendos pedagógicos y los sancionatorios en la implementación del carril preferencial?

Los comparendos pedagógicos, vigentes entre el 1 y el 20 de septiembre, tienen la función de educar a los conductores sobre las nuevas normas sin imponer sanciones económicas. A partir del 21 de septiembre, entrarán en vigor los comparendos sancionatorios, que sí implican multas para quienes incumplan las reglas establecidas por el Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z