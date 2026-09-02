La industria automotriz colombiana atraviesa uno de sus mejores momentos en más de una década.

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Entre enero y agosto de 2026 se matricularon 213.377 vehículos nuevos, un aumento de 42,1 % frente al mismo periodo de 2025. Con este comportamiento, el sector proyecta cerrar el año con cerca de 330.000 unidades vendidas, superando el récord de 327.000 vehículos registrado en 2014.

Kia lidera las ventas con 28.077 unidades y un crecimiento de 43,1 %. Le siguen Renault, con 21.266 vehículos, y Toyota, con 18.946. Chevrolet y Mazda completan las cinco marcas más comercializadas.

En conjunto, estas compañías concentran 46,6 % de las matrículas del país.

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El crecimiento también está impulsado por la transición hacia nuevas tecnologías. Entre enero y agosto se registraron 33.889 vehículos eléctricos, un aumento de 222,5 %, mientras que los híbridos alcanzaron 63.210 unidades, con un crecimiento de 61 %. Los vehículos de carga también crecieron 60,7 %.

En cuanto a modelos, el Tesla Model Y fue el más vendido, con 12.161 unidades, seguido por Renault Duster, Kia K3, Kia Picanto y Mazda CX-30.

Kia, además, prevé invertir US$1,5 millones para ampliar su red de puntos de carga y espera cerrar 2026 con unas 47.000 unidades vendidas.

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