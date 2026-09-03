Terpel presentó una nueva generación de combustibles para gasolina y diésel, desarrollada durante más de cinco años de investigación, con la que busca mejorar el rendimiento de los vehículos, proteger sus motores y ayudar a los conductores a aprovechar mejor cada tanqueada.

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La compañía ya comenzó a distribuir las nuevas referencias en algunas regiones de Colombia y espera llevarlas a sus más de 2.000 estaciones de servicio en todo el país antes de finalizar 2026.

El nuevo portafolio incluye Terpel GT Premium Diésel, diseñado para optimizar el consumo hasta 2,9%, proteger contra la corrosión y mantener limpios los inyectores.

Para vehículos a gasolina está GT Premium Corriente, cuya fórmula puede eliminar hasta 2,3% de los residuos generados por la combustión, según pruebas técnicas de la empresa.

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La referencia de mayor desempeño es GT Premium Extra98, dirigida especialmente a vehículos de alta compresión, turbocargados o supercargados.

Terpel reporta que esta gasolina puede reducir el consumo hasta 4%, incrementar la potencia hasta 3,4% y disminuir las emisiones hasta 3,7%. Sin embargo, la empresa aclara que estos resultados corresponden a pruebas internas y pueden variar según el vehículo, su estado y los hábitos de conducción.

La nueva generación cuenta además con la aprobación Top Tier+, relacionada con estándares de limpieza y protección del motor. Terpel busca que los combustibles reduzcan la acumulación de residuos y ayuden a conservar el desempeño de los componentes internos.

La estrategia también incorpora un componente ambiental, debido a la reducción de emisiones reportada en las pruebas. La compañía destaca además el acompañamiento de Icontec en la certificación de sus instalaciones, como respaldo a la calidad y medición del combustible.

Con una participación cercana al 43% del mercado colombiano, Terpel busca aprovechar su amplia red para extender estas nuevas formulaciones a conductores de carros, motos, vehículos de servicio y transporte de carga.

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