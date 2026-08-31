Por: EL PILON SA

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Conductores en Colombia arrancarán septiembre con una noticia que podría aliviar el impacto en sus finanzas diarias: los precios de la gasolina corriente y del ACPM permanecerán iguales durante el próximo mes. Esta determinación fue comunicada el sábado 29 de agosto de 2026 por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad responsable de supervisar y actualizar el costo de los combustibles en el país. De acuerdo con la información oficial, los valores de referencia de la gasolina corriente y el ACPM se mantendrán en los niveles vigentes desde agosto, evitando así un incremento en el gasto para quienes dependen de estos carburantes.

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En cifras, el precio promedio de la gasolina corriente para las principales trece ciudades será de $15.886 por galón. Para el ACPM, que es un tipo de diésel utilizado tanto en el transporte pesado como en algunas flotas urbanas, el promedio nacional alcanzará los $11.320 por galón. Esto se traduce en que los propietarios de automóviles particulares y motocicletas, así como los conductores de vehículos diésel, podrán costear su operación diaria sin variaciones en el precio durante septiembre.

Sin embargo, las diferencias regionales persisten. Villavicencio lidera la lista nacional con la gasolina más costosa: $16.431 por galón. Le siguen Cali ($16.339), Bogotá ($16.331) y Manizales ($16.304), reflejo de cómo el costo puede variar dependiendo de la ciudad. Otras urbes como Pereira, Medellín, Ibagué y Montería también sobrepasan los $16.000. En contraste, la región Caribe mantiene precios un poco más bajos, con Barranquilla ($15.964) y Cartagena ($15.921). En el extremo opuesto, Cúcuta y Pasto ofrecen las tarifas más económicas, de $14.281 y $13.920 respectivamente, evidenciando una notable brecha en el costo de los combustibles en las distintas regiones.

En lo que respecta al ACPM, la tendencia a precios elevados se mantiene en Cali ($11.763) y Villavicencio ($11.716). Pereira, Manizales, Medellín, Bogotá e Ibagué también presentan cifras superiores a $11.600. En la Costa Caribe, el diésel registra precios de $11.291 en Barranquilla y $11.256 en Cartagena. Como sucede con la gasolina, Pasto y Cúcuta vuelven a registrar los valores menos onerosos: $10.529 y $9.486 respectivamente. Así, septiembre iniciará sin alteraciones en el costo de estos combustibles, lo cual representa estabilidad para los conductores.

La decisión del Gobierno de no modificar los precios de la gasolina y el ACPM responde también a las acciones tomadas tras el terremoto del 10 de agosto. Como parte de la respuesta a la emergencia, mantener estables estos valores busca evitar que los costos de los combustibles se conviertan en un obstáculo adicional para las operaciones de ayuda y el transporte de recursos esenciales hacia las zonas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los precios de la gasolina corriente y ACPM en septiembre de 2026 en las principales ciudades de Colombia?

Durante septiembre de 2026, la gasolina corriente tendrá un precio promedio de $15.886 por galón en las 13 principales ciudades. Los valores más altos se registran en Villavicencio ($16.431), Cali ($16.339) y Bogotá ($16.331). Por su parte, el ACPM promedia $11.320, llegando hasta $11.763 en Cali y descendiendo a $10.529 en Pasto y $9.486 en Cúcuta.

¿Por qué el Gobierno de Colombia decidió mantener estables los precios de la gasolina y ACPM en septiembre?

La decisión del Gobierno de no subir los precios de la gasolina y el ACPM durante septiembre está relacionada con las medidas adoptadas tras el terremoto del 10 de agosto. El principal motivo es evitar que el costo de los combustibles represente una carga adicional para quienes participan en las labores de atención y recuperación en los territorios afectados por la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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