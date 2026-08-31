Por: El Espectador

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El inicio de la discusión sobre el proyecto del presupuesto general de la Nación para 2027 ha captado la atención tanto del Congreso como del Gobierno. Según la información recopilada por El Espectador, esta es la primera vez en la que el Ejecutivo que recién asume puede presentar un presupuesto propio durante los primeros meses de su mandato. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, presentó una propuesta por 634,9 billones de pesos colombianos (COP), lo que representa un incremento significativo de 59,2 billones frente al último presupuesto establecido bajo el expresidente Gustavo Petro.

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Por ahora, la Comisión Tercera del Senado ha dado a conocer el grupo inicial de coordinadores y ponentes del proyecto, donde figuran Christian Garcés (Centro Democrático), David Barguil (Partido Conservador), Juan Carlos Garcés (Partido de la U) y Alix Yirley Vargas (Partido Liberal) como coordinadores. A ellos se suman Gustavo Adolfo Moreno (ASI), Andrea Padilla (Alianza Verde), David Racero (Pacto Histórico), Sara Castellanos (Salvación Nacional), Miguel Espitia (Partido de la U), Yessid Pulgar (Partido Liberal) y Deisy Johana Osorio (Pacto Histórico) como ponentes. Todavía falta que la Cámara y las Comisiones Cuartas designen sus representantes, una tarea pendiente para completar el proceso de discusión legislativa.

La hoja de ruta legislativa establece que las comisiones económicas tienen plazo hasta el 15 de septiembre para analizar y votar el monto general del presupuesto. Posteriormente, y tras una serie de reuniones clave entre ponentes y el ministro de Hacienda, se deberá votar el articulado completo a más tardar el 25 de septiembre. Luego de esto, el proyecto será remitido a las plenarias, donde tendrán hasta el 20 de octubre para aprobar el documento final. Si el Congreso no logra un consenso en ese tiempo, el presidente Abelardo de la Espriella tendrá la facultad de expedir el presupuesto incorporando las modificaciones sugeridas por las comisiones, siguiendo el procedimiento ya aplicado en años recientes.

La agenda económica actual también contempla el posible aumento de la línea de crédito del Banco Mundial a través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, una iniciativa adelantada por el Ministerio de Hacienda. El trasfondo de estas reuniones y del incremento presupuestal está marcado por la urgencia de enfrentar la crisis desencadenada por el terremoto del 10 de agosto. El Gobierno ha reiterado que los planes de reducción del tamaño estatal siguen firmes y podrían reflejarse más claramente en los próximos meses, conforme avance la implementación de este proyecto presupuestal.

¿Cuáles son las fechas clave del proceso de aprobación del presupuesto general 2027?

De acuerdo con El Espectador, el cronograma oficial establece que las comisiones económicas deberán votar el monto general del presupuesto antes del 15 de septiembre, el articulado completo antes del 25 de septiembre, y las plenarias tienen hasta el 20 de octubre para aprobar el texto final. Si no se alcanza un acuerdo, el presidente podrá expedir el presupuesto con las modificaciones propuestas.

¿Qué implica la reestructuración estatal mencionada en el articulado del presupuesto?

El Gobierno, según El Espectador, ha señalado que la reducción del Estado es una prioridad y el actual proyecto presupuestal contiene las primeras señales de este ajuste. Esto sugiere un proceso de recorte y reorganización institucional, aunque el plan de acción concreto se conocerá en los próximos meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.