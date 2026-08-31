Por: Noticiero 90 minutos

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Prosperidad Social dio a conocer que el programa Colombia Mayor realizará la entrega de un nuevo ciclo de transferencias monetarias para las personas mayores activas inscritas en el programa. Según informó la entidad, este séptimo ciclo se desarrollará entre el 3 y el 13 de septiembre. Los participantes deben estar atentos a los canales oficiales para conocer el procedimiento de entrega, así como los mecanismos habilitados para el cobro.

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Durante este ciclo, Prosperidad Social dispuso de varias modalidades para reclamar la transferencia. De acuerdo con la información oficial, una parte de los beneficiarios recibirá el dinero directamente en su cuenta bancaria o en el depósito electrónico previamente registrado en el Gestor de Información Financiera, conocido por la sigla GIF. Esta modalidad facilita que las personas que realizaron el registro puedan recibir el incentivo sin tener que desplazarse hasta un punto físico de atención.

Para los usuarios que aún no han completado el registro de una cuenta bancaria o depósito electrónico, Prosperidad Social mantiene activo el sistema GIF, permitiendo a los beneficiarios reportar o actualizar su producto financiero. Aquellos que continúan recibiendo el pago mediante giro deberán acercarse a los operadores habilitados para este ciclo, que en esta ocasión serán SuperGiros y SuRed. En todos los casos, la entidad recomienda verificar la información antes de presentarse en los puntos de pago, así como mantener actualizados los datos personales y de contacto dentro del programa, lo que facilita la recepción de información y novedades sobre las transferencias.

Un punto crucial para Prosperidad Social es advertir sobre posibles estafas. La institución recalcó que ningún trámite relacionado con Colombia Mayor tiene costo ni requiere intermediarios. En caso de recibir mensajes en los que se solicite dinero, datos bancarios u otra información personal a cambio de tramitar el pago, la recomendación es no entregar datos y confirmar siempre que la comunicación provenga de canales oficiales. La entidad aconseja consultar únicamente su página web y otros canales de atención reconocidos para evitar fraudes.

¿Cuándo y cómo se paga el subsidio de Colombia Mayor en septiembre?

El séptimo ciclo de pagos para beneficiarios activos de Colombia Mayor se llevará a cabo entre el 3 y el 13 de septiembre, según Prosperidad Social. El dinero se entregará directamente en cuentas registradas, depósitos electrónicos o a través de giros en los operadores SuperGiros y SuRed.

¿Cómo registrar una cuenta bancaria en el Gestor de Información Financiera (GIF) de Colombia Mayor?

Para registrar una cuenta en el Gestor de Información Financiera, las personas mayores deben acceder al sistema GIF y reportar o actualizar el producto financiero donde desean recibir la transferencia. Este proceso permite recibir el subsidio directamente, evitando desplazamientos, siempre que el registro sea correcto y se mantengan los datos actualizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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