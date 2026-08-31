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Prosperidad Social anunció el inicio de la entrega de transferencias correspondientes al cuarto ciclo del programa Renta Joven, una iniciativa que beneficia a estudiantes de instituciones de educación superior y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Serán un total de 2.722 participantes, a quienes se destinará una inversión de 1.091 millones de pesos, de acuerdo con datos de dicha entidad. En detalle, 1.557 jóvenes que cuentan con cuentas bancarias registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán sus abonos el 3 de septiembre, mientras que otros 1.171 estudiantes que optan por la modalidad de giros podrán reclamar el recurso entre el 4 y el 11 de septiembre en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros en todo el país, según el cronograma divulgado.

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El suministro de estos apoyos económicos estaba planeado inicialmente para los últimos días de agosto. Sin embargo, Prosperidad Social informó que la agenda fue ajustada para garantizar la correcta implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), instrumento socioeconómico desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el gobierno de Gustavo Petro. Este nuevo sistema, el RUI, define los criterios para determinar quiénes tienen derecho a acceder y permanecer en los programas de transferencias monetarias. Según la entidad, la reprogramación del ciclo permitió concluir los ajustes y las verificaciones técnicas necesarias, evitando así interrupciones para los actuales beneficiarios.

En este cuarto ciclo de pagos, los estudiantes de educación superior serán apoyados con la subsanación de matrículas correspondientes al primer semestre de 2026, mientras los aprendices del SENA recibirán transferencias asociadas a los meses de abril y mayo del mismo año. Por otra parte, Prosperidad Social habilitará del 3 al 11 de septiembre el Portal del Joven, donde los beneficiarios podrán gestionar novedades como actualización de datos, graduación de bachiller, subsanación de suspensiones, retiro, aplazamiento y cambio de programa de formación. Estas modificaciones empezarán a aplicarse desde el ciclo 5 de 2026, como explicó la entidad.

Finalmente, Prosperidad Social exhorta a los jóvenes a mantener actualizada su información a través del portal oficial para no perder la continuidad en los apoyos.

¿Cuándo se entrega el pago del cuarto ciclo de Renta Joven 2026?

Los pagos del cuarto ciclo de Renta Joven 2026 se entregarán en dos modalidades: el abono a cuentas bancarias será efectivo a partir del 3 de septiembre, mientras que quienes reciben el pago mediante giro podrán reclamar su transferencia entre el 4 y el 11 de septiembre en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros, según indicó Prosperidad Social.

¿Qué es el RUI y cómo afecta la entrega de subsidios de Renta Joven?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una herramienta creada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para establecer quiénes cumplen los requisitos de acceso y permanencia en programas de transferencias monetarias como Renta Joven. El ciclo de pagos fue ajustado para garantizar que el RUI estuviera plenamente verificado antes de su aplicación, evitando afectaciones a los beneficiarios actuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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