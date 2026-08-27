Por: Portal Bogotá

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Bogotá está liderando una conversación fundamental sobre la distribución equitativa de las labores de cuidado, un aspecto tradicionalmente relegado a las mujeres en los hogares. El programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', según la Alcaldía de Bogotá, se enfoca en generar nuevas formas de asumir esas tareas en el entorno doméstico y en transformar tanto la percepción social como las expectativas acerca de hombres y mujeres frente a las labores de cuidado. Aunque acciones como cocinar, limpiar, organizar o acompañar siguen recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres, existe un esfuerzo claro para abrir el diálogo sobre la necesidad de una corresponsabilidad real en estos espacios.

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Dentro de esta estrategia, uno de los instrumentos clave es el Laboratorio de Soluciones para la Redistribución del Cuidado, una iniciativa de la Estrategia de Transformaciones Culturales liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer. Como expone la Secretaría, no basta con hablar de corresponsabilidad: es crucial transformar tanto las creencias como los sentimientos y comportamientos que perpetúan que sean las mujeres quienes asuman la mayor parte de estas cargas. El Laboratorio, según información oficial, aborda barreras concretas, como la invisibilización de estas tareas, los obstáculos para dialogar y discutir responsabilidades y la prevalencia de creencias tradicionales sobre los roles de género.

Con experiencias lúdicas y participativas, el Laboratorio facilita que las personas reconozcan esas barreras y experimenten nuevas maneras de distribuir el cuidado. De forma concreta, una de sus metodologías es el Rally del Cuidado, un componente móvil desarrollado en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que involucra a jóvenes aprendices en retos diseñados para cuestionar la idea de que cuidar es principalmente tarea de mujeres. Estos ejercicios permiten practicar habilidades como el diálogo, la toma de decisiones en grupo y la colaboración, elementos vitales para una distribución más justa.

La posibilidad de movilizar el Rally del Cuidado a distintos espacios, sean académicos, familiares o laborales, amplía su alcance y permite que la reflexión y el aprendizaje sobre la corresponsabilidad lleguen a más personas y contextos. La metodología busca que, a futuro, lo aprendido se refleje en nuevas dinámicas tanto dentro de los hogares como en los ambientes donde las y los jóvenes forjan sus relaciones, su trabajo y su vida cotidiana.

El objetivo final es dejar de considerar que los hombres “ayudan” en el cuidado y avanzar hacia una visión en la que cuidar sea asumido por todos como una responsabilidad compartida. Esa transformación de las masculinidades implica aprender a reconocer y equilibrar las cargas de cuidado, participando activamente en su reparto.

¿Qué es el Laboratorio de Soluciones para la Redistribución del Cuidado en Bogotá?

El Laboratorio de Soluciones para la Redistribución del Cuidado es una iniciativa de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, enfocada en identificar barreras para la distribución equitativa de las tareas de cuidado y ensayar formas más justas de compartirlas. Utiliza experiencias lúdicas y participativas para trabajar sobre las creencias y comportamientos que relegan estas tareas a las mujeres.

¿Cómo funciona el Rally del Cuidado y a quiénes está dirigido?

El Rally del Cuidado es un componente móvil del Laboratorio, desarrollado en colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Su objetivo es llevar el aprendizaje y la reflexión sobre el cuidado a distintos espacios, involucrando especialmente a jóvenes aprendices a través de retos y ejercicios prácticos para cuestionar estereotipos y promover una distribución más equitativa de las responsabilidades domésticas y de cuidado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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