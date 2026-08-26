Por: Portal Bogotá

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A partir del 28 de agosto de 2026, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lanzó la cuarta convocatoria de formación presencial y a distancia de 2026 en la Regional Distrito Capital, con una oferta que pone a disposición 7.145 cupos distribuidos en 239 grupos de estudio, según información oficial publicada por el SENA. Esta nueva programación integra cinco niveles de formación: tecnólogo, técnico, operario, profundización técnica y auxiliar.

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De acuerdo con las cifras reportadas por la institución, la distribución de los cupos es la siguiente: 2.550 cupos en 85 grupos para formación tecnológica, 3.905 cupos en 130 grupos para formación técnica, 500 cupos en 17 grupos operarios, 40 cupos en dos grupos de profundización técnica y 150 cupos en cinco grupos auxiliares. Gerardo Medina Rosas, director de la Regional Distrito Capital del SENA, invitó a los habitantes de Bogotá a consultar la programación y elegir la formación que más se ajuste a sus intereses y proyecto de vida. Medina Rosas subrayó que esta convocatoria incluye alternativas en áreas como tecnología, salud, industria, construcción, gastronomía, turismo y servicios, lo que representa amplias opciones profesionales.

La convocatoria contempla, entre otros, programas como Análisis y Desarrollo de Software, Programación de Software, Procesamiento de Datos para Modelos de Inteligencia Artificial, Enfermería, Cocina, Gestión Financiera y Crediticia y Construcción de Edificaciones. En el área tecnológica, los 2.550 cupos ofertados se dividen en jornadas diurnas, nocturnas, mixtas y fines de semana, dependiendo del centro de formación. En el nivel técnico, la convocatoria suma la mayor cantidad de cupos, con alternativas como Manejo de Maquinaria de Confección Industrial, Sistemas Teleinformáticos, Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales, Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Asistencia Administrativa.

Asimismo, el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos dispone de grupos en programas para Cocina, Servicio de Restaurante y Bar, Pastelería, Coordinación de Servicios Hoteleros, Control de Calidad en la Industria de Alimentos y Guianza Turística, mostrando la amplitud de sectores representados en esta convocatoria.

El proceso de inscripción es virtual y sin costo. Los interesados deben crear o actualizar sus datos en la plataforma betowa.sena.edu.co, buscar el programa de su interés según ciudad y área de formación, verificar los requisitos y la jornada, inscribirse dentro del periodo establecido y estar atentos al correo para continuar con el proceso de selección. El SENA enfatiza que su formación es totalmente gratuita y no requiere intermediarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede inscribirse una persona a la IV Convocatoria presencial y a distancia del SENA 2026?

Para participar, cada persona debe ingresar a la plataforma betowa.sena.edu.co, registrarse o actualizar sus datos, buscar el programa de interés según ciudad y área, confirmar los requisitos y la jornada, realizar la inscripción en las fechas indicadas y estar pendiente de las comunicaciones oficiales en su correo electrónico.

¿Cuáles son los niveles de formación que ofrece el SENA en esta convocatoria?

En esta convocatoria, el SENA ofrece formación en cinco niveles: tecnólogo, técnico, operario, profundización técnica y auxiliar. Cada uno corresponde a diferentes grados de especialización y enfoque práctico o técnico, según la modalidad y el área de estudio seleccionada por el aspirante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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