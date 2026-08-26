Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de la Gerencia de Arte Dramático y en alianza con la Corporación Topofilia, ha decidido fortalecer la formación artística en el campo del circo. Para ello, se desarrollan talleres especializados llamados Escena Plural Circo y Profundización Técnica para la Creación Escénica, enfocados en brindar espacios prácticos para el aprendizaje de técnicas circenses y escenotécnicas. Estos espacios no solo responden a una necesidad de formación, sino que buscan incentivar la creación colectiva en la capital, como parte de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con Idartes, todas las personas interesadas podrán asistir y ser parte del conversatorio “Escena Plural Circo”, el jueves 26 de agosto de 2026.

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Esta apuesta por la formación resulta aún más significativa debido a la vinculación de organizaciones con experiencia en el sector, como La Ventana Producciones. Dicha compañía integra su proyecto Dirección en Residencia, ganador del programa Iberescena en la línea “Ayudas a la Creación en Residencia”. Con esta unión, el diálogo entre artistas de Bogotá trasciende la esfera individual para fortalecer redes de colaboración artística.

Según Eva Lucía Diaz Burckhardt, gerente de Arte Dramático de Idartes, “Escena Plural Circo permite reconocer el circo como una disciplina artística con lenguajes, saberes y procesos propios, fortaleciendo el diálogo entre diferentes generaciones y formas de hacer circo. Es también un puente entre la formación y la circulación: los procesos desarrollados pueden convertirse en obras que llegan a los públicos y enriquecen la oferta cultural de la ciudad”. Destacó que el trabajo conjunto entre el sector público y organizaciones artísticas es fundamental para potenciar el impacto de estos proyectos.

Erika Ortega Cortéz, directora de La Ventana Producciones, subraya que el laboratorio intensivo planteado va más allá de la formación tradicional, al enfocarse en experiencias reales del entorno profesional, donde intervienen equipos creativos de varias áreas. Esto, según Ortega, “expande los horizontes creativos, fortalece redes de colaboración iberoamericanas y promueve el intercambio de saberes entre artistas y escenotécnicos”. La comunidad artística y la ciudadanía están invitadas a participar sin costo en la muestra y conversatorio, el miércoles 26 de agosto de 2026, a las 6:00 p. m., en el Fusion Arts Center (carrera 50 #134-66), hasta completar aforo.

¿Qué actividades ofrece Escena Plural Circo a los participantes?

Escena Plural Circo, de acuerdo con información de Idartes, ofrece talleres de formación especializada en prácticas circenses y escenotécnicas, promoviendo el diálogo intergeneracional y la creación colaborativa. Los participantes pueden involucrarse en muestras de proceso y conversatorios que reflejan tanto el aprendizaje técnico como artístico.

¿Cómo pueden las iniciativas artísticas fortalecer las redes de colaboración en Bogotá?

De acuerdo con testimonios de Idartes y La Ventana Producciones, incorporar aliados con trayectoria y fomentar laboratorios intensivos amplía el alcance de los proyectos. Así, se generan intercambios de saberes y vínculos sostenidos entre artistas locales e iberoamericanos, consolidando el impacto de las iniciativas artísticas en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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