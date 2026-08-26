Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, subrayó recientemente un cambio significativo en la relación entre el Gobierno Nacional y el Distrito Capital, caracterizado por el respeto a la autonomía territorial, el fortalecimiento de la institucionalidad y la colaboración conjunta. De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, este nuevo enfoque se ratificó tras una reunión entre Galán y el presidente Abelardo de la Espriella, encuentro en el que se exploraron acciones coordinadas para sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Galán resaltó que las autoridades nacionales confirmaron su respaldo a las principales iniciativas de infraestructura, especialmente la expansión de la red del metro de Bogotá. La Nación se comprometió con la culminación de la Línea 1 del Metro y el cumplimiento de los pagos financieros requeridos. Además, se destacó la intención de continuar apoyando tanto el desarrollo de la Línea 2 como la consolidación de la Línea 3 y el inicio de la Línea 4, que será una extensión de la Línea 1 hacia el norte de la ciudad.

Uno de los temas clave abordados fue el destrabe de pagos pendientes del Gobierno Nacional, pues, según señaló el alcalde, están pendientes cerca de 250.000 millones de pesos en recursos ya comprometidos para TransMilenio, con vigencia hasta marzo de 2026. La gestión de estos fondos será prioritaria para garantizar que los compromisos con Bogotá se cumplan en tiempo y forma.

En materia de seguridad, el Gobierno Nacional anunció la creación de grupos especiales para combatir estructuras criminales en la capital, respaldando a la Policía y la Fiscalía, incluido el trabajo de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol (SIJIN), según lo expresado por la Alcaldía. Estos esfuerzos buscan enfrentar delitos como hurto, atraco, fleteo, extorsión y homicidio. En este sentido, como parte del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, se reportó una reducción del 8 % en homicidios en 2026, con el objetivo de continuar mejorando los resultados en seguridad.

En cuanto a los proyectos ambientales, el mandatario bogotano destacó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas contará con apoyo nacional, dada su relevancia estratégica para la región. Asimismo, la licencia ambiental para la Autopista Norte fue destrabada rápidamente por la Nación. También se anunció la revisión del esquema tarifario de aseo adoptado por la anterior administración, en búsqueda de ajustes para mejorar su impacto en la ciudad y en el país.

Finalmente, Galán enfatizó que la coordinación se mantendrá firme, pero respetando las funciones constitucionales y legales de la administración distrital, asegurando que la interlocución con el Gobierno Nacional fortalecerá los proyectos priorizados por la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos estratégicos de infraestructura acordados entre Bogotá y el Gobierno Nacional?

Entre los principales proyectos estratégicos mencionados se encuentran la culminación de la Línea 1 del Metro, el desarrollo de las Líneas 2 y 3, la extensión de la Línea 4, el pago de recursos comprometidos para TransMilenio y la consolidación de la PTAR Canoas, todos con respaldo nacional según anunció el alcalde Galán tras reunirse con el presidente de la República.

¿Qué significa la SIJIN y cuál es su papel en la seguridad de Bogotá?

La SIJIN es la Seccional de Investigación Criminal e Interpol, responsable de labores investigativas en coordinación con la Policía y la Fiscalía, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Distrito para combatir delitos como hurto, atraco y homicidio, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía sobre los nuevos pactos de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z