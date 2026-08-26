El periodista Carlos Grosso denunció haber sido víctima de un robo a mano armada en Bogotá, minutos después de hacer una transacción en la que compró dólares en un centro comercial de la ciudad.

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Según relató el comunicador a través de sus redes sociales y posteriormente en declaraciones a RCN Radio, el hecho ocurrió durante la noche del jueves 20 de agosto, cuando salió del Centro Comercial Avenida Chile y se dirigió hacia la calle 72 con carrera 15.

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Grosso aseguró que había comprado 350 dólares en el tercer piso del establecimiento y los guardó en su billetera. Sin embargo, al llegar a la vía pública fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

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“En la noche del jueves 20 de agosto compré 350 dólares en el tercer piso del Centro Comercial Avenida Chile. Los guardé y bajé a la calle 72 con carrera 15. Dos hombres en moto me apuntaron y me gritaron: ‘¡La billetera!’”, relató.

En conversación con el programa Alerta, de RCN Radio, el periodista entregó más detalles sobre los momentos de angustia que vivió durante el asalto. Según su relato, uno de los delincuentes le apuntó directamente hacia el abdomen mientras le exigía que entregara la billetera, donde llevaba los dólares que acababa de adquirir.

Ante la amenaza, Grosso decidió entregar sus pertenencias para evitar que los delincuentes dispararan. El periodista explicó que durante esos segundos llegó a pensar en las posibles consecuencias de intentar escapar o resistirse al robo.

“Si no lo entrego y corro, me disparan. Y si me disparan y me dan bien, pues, digamos que me muero, me matan y chao. Pero si me dejan en silla de ruedas, si me dan un tiro mal dado y quedo vegetal”, relató.

En la noche del jueves 20 de agosto compré 350 dólares en tercer piso del @CentroAvChile los guardé y bajé a la 72 con CRA 15. Dos hombres en moto me apuntan, ¡la billetera! Me roban, portátil , cámara,¿ por que sabían del dinero? @PoliciaBogota @CarlosFGalan @SeguridadBOG — Carlos Grosso (@CarlosGrosso1) August 21, 2026

El robo no representó únicamente una pérdida económica para el periodista. Los delincuentes también se llevaron el morral que llevaba consigo, dentro del cual tenía un computador portátil y una cámara de video, elementos fundamentales para desarrollar su trabajo.

Además, en el bolso transportaba material audiovisual y documentos relacionados con trabajos que debía entregar a algunos de sus clientes.

“Me jodieron. Ahora tengo que responderles a unos clientes que tengo. No sé qué voy a hacer (…), o volver a empezar a hacer esos trabajos. El cliente me deberá entender”, manifestó.

El comunicador también expresó su preocupación por la seguridad en el sector donde ocurrió el robo. Según su relato, el hecho ocurrió en una zona concurrida y ante la presencia de varias personas. Incluso aseguró que dos vigilantes de Panamericana habrían presenciado lo ocurrido, pero no intervinieron porque el robo se produjo fuera de las instalaciones del establecimiento.

Grosso también señaló que, según lo que pudo conocer, otros hechos similares se habrían registrado en los alrededores. Otro de los elementos que llamó su atención fue la ausencia de policías en el momento del asalto, pese a que se trata de un sector con un importante flujo de personas.

Después del robo, Grosso aseguró que se comunicó con la Secretaría de Seguridad de Bogotá para poner en conocimiento de las autoridades lo ocurrido.

Además, manifestó su intención de avanzar con la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que se investigue el caso y se pueda identificar a los responsables.

Uno de los interrogantes que planteó el periodista está relacionado con la manera en que los delincuentes pudieron saber que llevaba los dólares consigo.

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“El único que sabía que los dólares estaban en la billetera era el señor que me ha vendido eso en el tercer piso del centro comercial Avenida Chile. Nadie más sabía que yo tenía esos dólares ahí”, aseguró.

Esta afirmación forma parte de las inquietudes que, según el periodista, espera que sean revisadas por las autoridades durante la investigación.

Por ahora, el caso deberá ser analizado mediante las denuncias y elementos de prueba que puedan ser recopilados, entre ellos cámaras de seguridad del centro comercial y de las calles cercanas, que podrían ayudar a establecer cómo ocurrió el seguimiento y quiénes participaron en el robo.

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