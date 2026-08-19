Por: Caracol TV

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Un presunto ladrón terminó capturado en Bogotá luego de ser retenido por ciudadanos tras un intento de hurto ocurrido en un articulado de Transmilenio.

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El caso se registró en la estación Quiroga, ubicada sobre la troncal Caracas, donde el hombre habría intentado arrebatar un celular a una pasajera a través de una ventana del vehículo.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía a Noticias Caracol, el señalado delincuente quedó literalmente suspendido de uno de sus brazos cuando intentaba escapar con el dispositivo móvil. La situación llamó la atención de usuarios del sistema y de varias personas que se encontraban en la zona.

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Según la versión entregada por las autoridades, uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio fueron alertados sobre el hecho y acudieron a atender la situación en la estación Quiroga.

¿Cómo quedó colgado presunto ladrón de bus de Transmilenio?

La Policía indicó que los hechos ocurrieron cuando el articulado se encontraba detenido en la estación. En ese momento, el ciudadano, de nacionalidad venezolana, habría intentado cometer el hurto mediante la modalidad conocida como “escalera humana”.

“En la estación Quiroga de la troncal Caracas, uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio capturaron a un ciudadano de nacionalidad venezolana señalado de presuntamente hurtar un celular a una ciudadana al interior de un articulado”, señalaron las autoridades a Noticias Caracol.

De acuerdo con la información policial, el hombre habría buscado despojar a una pasajera de su teléfono celular aprovechando la cercanía con una de las ventanas del bus. Sin embargo, el intento de huida no salió como esperaba. “Al parecer, el hombre, mediante la modalidad de escalera humana, intentó despojar a una pasajera de su teléfono celular; sin embargo, quedó sujetado de uno de sus brazos mientras permanecía colgado de la ventana del articulado”, precisó la institución. Las imágenes del caso, que circularon en redes sociales, muestran los momentos de tensión que se vivieron mientras varias personas rodeaban al señalado responsable del hurto.

Antes de que llegaran las autoridades, algunos ciudadanos decidieron intervenir para evitar que el hombre escapara. Entre ellos había motociclistas y usuarios del sistema de transporte, quienes retuvieron al sospechoso en inmediaciones de la estación. La Policía confirmó que cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al hombre con señales de haber sido golpeado durante la retención realizada por particulares. “Al llegar los uniformados, evidenciaron que el hombre había sido agredido físicamente por algunos usuarios durante la retención”, informó la institución.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los casos de hurto que se presentan en el sistema de transporte masivo de la capital, especialmente bajo modalidades que aprovechan los momentos en que los buses se detienen en estaciones o semáforos.

Todo el peso de la ley contra los que roban en @TransMilenio Por esto es necesario un escuadrón de fuerza con policía y guardias para proteger el sistema. Nosotros proponemos crear el EMAC (Escuadrón Metropolitano de Apoyo al Ciudadano o Escuadrón Urbano de Autoridad,… pic.twitter.com/SN5tWhVAA0 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) August 19, 2026

Celular fue recuperado y entregado a las autoridades

Tras controlar la situación, los policías recuperaron el teléfono celular que había sido reportado como hurtado. Según la información oficial, el dispositivo estaba avaluado en aproximadamente dos millones de pesos. “El dispositivo móvil, avaluado en dos millones de pesos, fue recuperado”, confirmó la Policía. Posteriormente, el hombre fue trasladado por las autoridades para adelantar el procedimiento correspondiente y dejar el caso en manos de la justicia.

La institución explicó que el ciudadano quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá el proceso judicial para determinar su situación jurídica. “El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto”, señalaron las autoridades. Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que afecte la seguridad en Bogotá. “La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123 o del CAI más cercano”, indicó la institución. El caso ocurrido en la estación Quiroga se suma a otros episodios de inseguridad registrados en el sistema TransMilenio y que han quedado grabados en video, permitiendo la reacción de ciudadanos y autoridades para evitar la fuga de los presuntos responsables.

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