Por: El Espectador

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La ampliación de la Autopista Norte, uno de los proyectos viales más significativos para la movilidad entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca, finalmente superó un importante obstáculo ambiental. Este avance se dio luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) levantara la restricción que impedía el inicio de obras en una parte esencial del corredor vial. De acuerdo con la información difundida por la concesionaria Ruta Bogotá Norte, ello fue posible tras la aprobación de la documentación técnica presentada por la empresa, quedando formalmente registrado en la resolución 002188 del 14 de agosto de 2026.

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Según la concesionaria, este trámite permite que el proyecto continúe con las intervenciones planteadas para robustecer la conectividad de la región. Así, el levantamiento de la medida restrictiva marca un antes y un después para una obra estratégica, en la que desde enero de 2026 ya se contaba con licencia ambiental y cuyo acta de inicio para la etapa de construcción se había firmado en abril del mismo año.

A pesar de estos avances, la ANLA mantenía condiciones que debía atender la concesionaria, relacionadas con aspectos claves como el estudio de movilidad, modelos de conectividad, la situación de una franja condicionada dentro del trayecto y, sobre todo, los planes de manejo, seguimiento y monitoreo ambiental. Solamente después de evaluar la nueva información remitida, la autoridad identificó que se habían cumplido las obligaciones y, por tal motivo, autorizó el levantamiento de la restricción ambiental. Ruta Bogotá Norte indicó que seguirá cumpliendo estrictamente con las disposiciones ambientales estipuladas para el desarrollo del proyecto.

La obra contempla intervenir casi 18 kilómetros del corredor vial, incluyendo dos nuevos carriles mixtos por sentido, un carril exclusivo para Transmilenio —el sistema masivo de transporte de Bogotá— y la adecuación de los carriles existentes, especialmente en el tramo comprendido entre las calles 191 y 235. También están proyectados andenes y ciclorrutas a ambos costados, así como carriles de adelantamiento para buses en las futuras estaciones del sistema. A ello se añadirán retornos a desnivel en las calles 235 y 242, y estudios para la construcción de una intersección a la altura de la calle 201. El reto inmediato será materializar los diseños sobre el terreno sin perder de vista los compromisos de protección ambiental exigidos por la ANLA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanzará la ampliación de la Autopista Norte tras el levantamiento de la restricción ambiental?

La concesionaria Ruta Bogotá Norte podrá iniciar todas las obras previstas en el corredor luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó la documentación y levantó la restricción ambiental. El foco principal será la ampliación vial entre Bogotá y Cundinamarca, cumpliendo estrictamente con los compromisos ambientales durante la ejecución.

¿Cuáles son los principales cambios previstos en la Autopista Norte con este proyecto?

El plan de intervención implica la construcción de casi 18 kilómetros de nueva infraestructura, incluyendo dos carriles mixtos por sentido, un carril exclusivo para Transmilenio, nuevos andenes y ciclorrutas, carriles de adelantamiento para buses, retornos a desnivel y estudios para una futura intersección, todo dentro del trazado autorizado por la ANLA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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