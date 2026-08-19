Por: Portal Bogotá

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Este jueves 20 de agosto de 2026, la Secretaría Distrital de Salud invita a la ciudadanía de Bogotá a acercarse, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en el marco de la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. En estos lugares, usted puede iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación según el cronograma oficial. La jornada está orientada a prevenir enfermedades graves como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y otras incluidas en el esquema regular. Asimismo, se administrará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), destinada a niños y niñas entre los 9 y 17 años.

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Según información de la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación estarán operativos a partir de las 8:00 de la mañana y se encuentran estratégicamente ubicados en centros comerciales, parques, plazas públicas, instituciones educativas y otros espacios de acceso frecuente para los habitantes de la ciudad. Estas ubicaciones se actualizan diariamente a través de las redes sociales y canales oficiales, lo cual facilita que cada persona encuentre su lugar de vacunación más cercano y actualizado.

Adicionalmente, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos dentro de centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), lo que asegura un acceso constante a las vacunas para toda la población. Si usted desea conocer la ubicación exacta de estos puntos temporales y fijos, puede consultar el documento oficial publicado por la Secretaría Distrital de Salud, que contiene un listado detallado accesible en línea.

Para la población priorizada, en especial gestantes y personas mayores de 60 años, la vacunación contra la fiebre amarilla se realiza únicamente en puntos de atención autorizados, con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar los estándares de seguridad requeridos, según ha confirmado la Secretaría Distrital de Salud. Estos puntos de vacunación cuentan con la aprobación de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas popularmente como EPS.

Si desea localizar el punto más cercano, utilice la plataforma digital Mapas Bogotá, donde al buscar la palabra “vacunación” podrá identificar rápidamente las instituciones habilitadas, así como direcciones y horarios disponibles, facilitando así el acceso oportuno a este servicio público esencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vacunas que se aplican en la jornada del 20 de agosto de 2026 en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Salud, el objetivo de la jornada es prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y otras contempladas en el esquema nacional. Además, está disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para menores entre 9 y 17 años, y la vacuna contra la fiebre amarilla para gestantes y adultos mayores de 60, en puntos autorizados.

¿Cómo localizar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 20 de agosto?

Usted puede consultar la ubicación de los puntos de vacunación en el documento oficial de la Secretaría Distrital de Salud, disponible en línea. También puede utilizar la plataforma Mapas Bogotá; escriba “vacunación” en el buscador y seleccione la opción de instituciones de salud con vacunación, donde encontrará información detallada de direcciones y horarios.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.