Por: Portal Bogotá

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Este jueves 20 de agosto de 2026 se presentan cortes programados de agua en Bogotá y en el municipio vecino de Soacha, en Cundinamarca, debido a trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Estas obras tienen como objetivo mejorar la infraestructura que soporta el suministro de agua en distintas localidades de la ciudad y sus alrededores. De acuerdo con boletines oficiales, la razón principal de los cortes es la instalación de equipos como hidrantes y válvulas, así como la realización de empates en las redes de acueducto y la intervención en la red matriz. Estas acciones están dirigidas a prevenir daños mayores y evitar afectaciones graves en el servicio futuro.

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En la localidad de Barrios Unidos, el barrio Los Andes tendrá suspensión del servicio desde las 10:00 a. m. por hasta 24 horas, debido a la instalación de un hidrante en el sector comprendido entre la transversal 55 y la avenida carrera 68, y entre la calle 90 y la calle 100. En Suba, los barrios Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa estarán sin agua desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas, debido a la instalación de válvulas, en el área demarcada por la transversal 55 hasta la carrera 71, y de la calle 93A a la calle 116.

Tunjuelito también está incluida en la jornada de trabajos, específicamente en el barrio Fátima, comprendido entre la transversal 44 y la avenida carrera 33, desde la calle 49A Sur a la calle 52G Sur. Allí, el corte comenzará a las 9:00 a. m. y puede extenderse por 24 horas, para realizar empates en las redes del acueducto. Por su parte, la localidad de Kennedy tendrá varias zonas afectadas. En Alquería La Fragua Norte, Alquería La Fragua, Alquería La Fragua II y Tejar, el corte irá de la avenida carrera 68 a la transversal 68F y de la avenida calle 26 Sur a la calle 40 Sur, desde las 9:00 a. m. También, en barrios como María Paz, Ciudad Kennedy (Norte, Central y Oriental), Chucua de La Vaca, Banderas, Llano Grande, Techo y Corabastos, habrá suspensión del suministro desde las 10:00 a. m. por trabajos en la red matriz, en el área de la diagonal 3 a la calle 40B Sur, entre la carrera 78 y la carrera 86.

La EAAB recomienda que los usuarios llenen el tanque de reserva de su vivienda antes del corte y que, en caso de almacenar agua en recipientes, la consuman antes de 24 horas. Se pide hacer uso racional del recurso, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, el suministro mediante carrotanques será priorizado para clínicas, hospitales y otros centros de alta afluencia, y puede solicitarse a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y Soacha afectados por los cortes de agua del 20 de agosto de 2026?

De acuerdo con la información publicada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cortes afectan barrios como Los Andes en Barrios Unidos; Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa en Suba; Fátima en Tunjuelito; y varios sectores de Kennedy como Alquería La Fragua, María Paz, Ciudad Kennedy y Techo, entre otros. En Soacha también se reportan cortes por las mismas obras de mantenimiento y mejoramiento.

¿Qué precauciones recomienda la EAAB durante cortes de agua en Bogotá?

La EAAB aconseja llenar tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usar el agua de manera racional y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos. También ofrece el servicio de carrotanques para instituciones prioritarias, que puede solicitarse llamando a la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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