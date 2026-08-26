Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una nueva edición de la Ciclovía Nocturna, denominada ‘Paseo bajo las Estrellas’, evento que hace parte del 29.º Festival de Verano y que mueve la vida deportiva y recreativa de la ciudad. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de Bogotá, este jueves 27 de agosto se habilitarán 94,01 kilómetros de corredores para que los habitantes puedan desplazarse gratuitamente por las principales vías.

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La jornada, pensada como un espacio para el encuentro ciudadano y la apropiación del espacio público, se llevará a cabo desde las 6:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Según la Alcaldía, la ciudadanía tendrá la oportunidad de disfrutar la ciudad en bicicleta, patines, caminando o corriendo, participando activamente y fortaleciendo los lazos comunitarios. Esta iniciativa es considerada uno de los momentos más esperados dentro del Festival de Verano, evento que resalta actividades deportivas y culturales de talla internacional.

Sin embargo, la movilidad en Bogotá durante estas horas tendrá importantes modificaciones debido a los cierres viales establecidos para garantizar la seguridad de los asistentes. De acuerdo con el anuncio de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), los cierres afectan diferentes sectores de la ciudad. En el norte, las principales vías intervenidas serán avenida Boyacá, avenida Córdoba, avenida 15, avenida 9, calle 116, calle 147 y calle 170. Por su parte, quienes se desplacen por el centro encontrarán cierres en calle 72, carrera Séptima, calle 26, carrera 60 y nuevamente avenida Boyacá. En el sur, la ciudadanía debe tener presente que habrá cierre en carrera 50, carrera Séptima, calle 17 Sur y avenida Boyacá.

La SDM ha recomendado a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito, como se destacó en la comunicación oficial compartida en su red social X el 26 de agosto de 2026. El evento recorrerá corredores icónicos habituales de la Ciclovía, como la carrera Séptima, la calle 116 y la avenida calle 26, permitiendo que distintos sectores de la capital se conecten y vivan una noche participativa y segura dedicada a la movilidad activa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vías cerradas por la Ciclovía Nocturna en Bogotá este 27 de agosto?

Durante la jornada especial, los cierres principales estarán en las avenidas Boyacá, Córdoba, 15 y 9, así como en calles 116, 147 y 170 en el norte; calle 72, carrera Séptima, calle 26 y carrera 60 en el centro; y carrera 50, carrera Séptima, calle 17 Sur y avenida Boyacá en el sur, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué es la Ciclovía Nocturna y por qué se realiza en Bogotá?

La Ciclovía Nocturna es una actividad realizada como parte del Festival de Verano, en la que la ciudad habilita kilómetros de vías exclusivas para el uso de bicicletas, patines y peatones. Su objetivo es fomentar la actividad física, la recreación y el uso seguro del espacio público durante la noche en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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