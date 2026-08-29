Así como un caso de infidelidad se hizo viral en redes sociales, la oferta de un extranjero para atrapar a una mujer colombiana por un presunto robo y estafa se ha movido durante las últimas semanas.

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El usuario identificado como Robert Eaton en su cuenta de Instagram, que tiene más de 10.000 seguidores en ese espacio, afirmó que un marino neerlandés perdió 25.000 dólares luego de un encuentro por la aplicación Bumble con una mujer colombiana.

“Esto sucedió en julio en Cartagena. Un marinero holandés hizo ‘match’ con ‘María José’, tuvo una primera cita perfecta y, tras la segunda cita, despertó sin su teléfono, sin su tarjeta bancaria y sin 0,38 BTC. La identificación que ella usó era falsa. El informe toxicológico está pendiente, pero él ni siquiera llegó a terminar la segunda ronda de bebidas”, indicó.

El hombre explicó el supuesto robo y engaño, al mostrar el rostro de la joven y dar detalles acerca del modo de operación en un caso que ha sido expuesto en el territorio colombiano.

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“Esto no es algo raro. Es toda una industria. Y que la primera cita sea perfecta no es la excepción a la estafa: es la estafa en sí misma. La confianza es el producto; la segunda cita es el momento de la cosecha”, aseveró.

Incluso, Eaton ofreció una lista con un protocolo para otros extranjeros que tengan citas a través de aplicaciones en Colombia, con recomendaciones muy específicas:

Las primeras 3 citas = lugares públicos. Sin excepciones.

Tu bebida nunca sale de tu mano. Jamás.

Videollamada antes de conocerse. Fotos recicladas = señal inequívoca de engaño.

Ubicación en tiempo real compartida con un amigo en cada cita.

Criptomonedas, aplicaciones de autenticación y gestores de contraseñas: en un dispositivo que se quede en casa. El teléfono que llevas en el bolsillo no debería tener valor alguno para un ladrón.

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Precisamente, al hacer énfasis en este caso, el hombre puso un dinero a disposición para dar con el paradero de la joven, sobre la que dio detalles específicos y varias fotos.

“Recompensa: ofrezco 1.000 dólares por información que conduzca a una detención. Mujer, veintitantos años, cabello largo y oscuro con flequillo, tatuaje de un ángel en el hombro derecho y tatuaje de un diablo en el hombro izquierdo. Activa en aplicaciones de citas en Cartagena”, indicó.

El remate de su mensaje planteó algunos puntos para que las personas que se sumen en esta búsqueda, debido al caso de la presunta estafa en la que también están avisadas las autoridades del país.

“No te acerques ni confrontes a nadie. Envía información por mensaje directo (DM) a esta cuenta; todo se entrega directamente a la Fiscalía. Colombia no es el problema; el exceso de confianza sí lo es. Ten citas con inteligencia, protege lo esencial y no dejes que una primera cita perfecta te nuble el juicio”, concluyó.

¿Qué hacer si es víctima de una estafa tras un encuentro por aplicación de citas?

Ser víctima de estafa o hurto tras una cita pactada por aplicaciones requiere actuar con inmediatez para resguardar la salud, proteger los activos financieros e iniciar las acciones legales correspondientes.

Las autoridades y los expertos en ciberseguridad sugieren ejecutar un protocolo sistemático de respuesta para minimizar los daños y facilitar la investigación del delito por parte de los organismos de control:

Acudir de inmediato a un centro médico para realizar exámenes toxicológicos y recibir valoración si sospecha el uso de sustancias químicas o escopolamina durante el encuentro.

Comunicarse con las entidades bancarias para bloquear inmediatamente tarjetas de crédito, débito, claves de banca móvil y plataformas digitales de pago afectadas por los delincuentes.

Cambiar las contraseñas de correos electrónicos, redes sociales y cuentas personales para evitar la suplantación de identidad o el acceso a datos confidenciales en dispositivos sustraídos.

Recopilar evidencias digitales como capturas de pantalla del perfil en la aplicación, conversaciones del chat, números telefónicos, nombres utilizados y recibos de transacciones sospechosas hechas.

Interponer la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional utilizando el sistema virtual A Denunciar o acudiendo a las sedes de las Unidades de Reacción Inmediata.

Reportar el perfil fraudulento directamente dentro de la plataforma de citas utilizada para suspender la cuenta del agresor y alertar a la comunidad de usuarios.

Preservar la calma, evitar el contacto posterior con los involucrados y formalizar el reporte institucional permite a los investigadores identificar bandas dedicadas al hurto mediante encuentros virtuales.

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