Por: El Espectador

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Durante la mañana de este lunes 31 de agosto, se presentó una interrupción en el suministro del servicio que utilizan las pantallas en el centro de control aéreo, lo que ocasionó demoras en la operación de los vuelos, tal como confirmó la Aeronáutica Civil (Aerocivil). Según informó la entidad, la falla ya fue ubicada por el equipo técnico y actualmente se encuentran enfocados en restablecer por completo el funcionamiento normal del sistema afectado.

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Mientras avanza el proceso de recuperación, se mantienen activos los sistemas secundarios y los planes de contingencia establecidos para enfrentar este tipo de incidentes técnicos. Aerocivil recalcó que “ya se encontró la falla, pero lo que se va haciendo es tratar de restablecerla en total”, lo que significa que el trabajo técnico continúa para devolver la operación a su normalidad absoluta.

Como resultado de esta situación, algunos vuelos programados para las horas de la mañana sufrieron retrasos. Frente a esto, la entidad recomendó insistentemente a las personas con vuelos programados para este lunes mantenerse comunicadas directamente con sus aerolíneas, con el objetivo de verificar cualquier cambio en los itinerarios o en el estado de los vuelos.

En cuanto al plan de contingencia puesto en marcha, Aerocivil explicó que existen otros sistemas y procedimientos que permiten garantizar que la operación aérea continúe de manera segura, incluso ante fallas en el equipo principal. Dentro de estos protocolos, se utilizan métodos alternativos de comunicación entre las tripulaciones y las torres de control. Además, se incrementa la separación entre las aeronaves que están en vuelo, como una medida clave para mantener la seguridad operacional en todo momento. “Se solicitan unos espacios prudenciales entre aeronave y aeronave (…) para que se tenga un control de la seguridad operacional”, puntualizó Aerocivil.

Por ahora, el proceso de restablecimiento del sistema sigue en marcha y no se ha comunicado una hora definitiva para la total normalización. De acuerdo con la entidad, la prioridad inmediata es sostener la seguridad de las operaciones en curso hasta que se recupere plenamente el servicio. La instrucción principal para los viajeros es informarse con sus respectivas aerolíneas antes de desplazarse o al esperar sus vuelos.

¿Cuánto tiempo puede durar la contingencia por la falla en el sistema de control aéreo?

Como informó Aerocivil, la entidad no ha entregado una estimación oficial sobre la duración del restablecimiento completo del sistema. Por esta razón, los planes de contingencia seguirán activos hasta que los equipos técnicos solucionen totalmente la falla y la operación vuelva a su curso habitual.

¿Cómo afecta la falla del centro de control aéreo a los pasajeros y vuelos?

Durante el tiempo que dure la falla, los pasajeros pueden experimentar demoras en sus vuelos y posibles cambios en los itinerarios. Aerocivil recomendó a quienes tengan vuelos programados mantenerse en contacto permanente con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos debido a la activación de los protocolos de contingencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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