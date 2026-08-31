Por: El Espectador

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El próximo 1° de septiembre se posesionarán en Barranquilla los nueve magistrados recién elegidos del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de la vigilancia y control del proceso electoral en Colombia. El acto oficial se realizará a las 11:00 a. m. en la sede principal de la presidencia de Abelardo de la Espriella, presidente en ejercicio, quien ha mantenido una agenda privada en los días previos. Como marca el protocolo, será el propio mandatario quien dé posesión a los integrantes del CNE, tal como ocurrió en el periodo anterior, de acuerdo con lo reportado en El Espectador.

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El CNE, según detalló la fuente, estará integrado por Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), así como Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, ambas del Pacto Histórico. El grupo de magistrados entrevistará temas fundamentales en la primera sala plena que se celebrará el miércoles posterior a la posesión, incluyendo la elección de presidente y vicepresidente de la corporación.

El mecanismo de decisión dentro de la sala plena requiere seis votos para definir las mayorías, y en este momento el sector afín al Ejecutivo dispone de siete miembros, lo que le otorga la capacidad de marcar el liderazgo. Entre los nombres que más suenan para la presidencia está el de Plinio Alarcón, una figura respaldada por un acuerdo entre el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta y el Centro Democrático, de acuerdo con el análisis del medio citado.

Entre los compromisos inmediatos que asume el nuevo CNE está la revisión de las cuentas de las campañas presidenciales, así como el proceso de reposición de votos a los candidatos que superaron el umbral exigido. Hasta ahora, solo se ha aprobado el reembolso de la exalcaldesa Claudia López, por 4,9 mil millones de pesos colombianos. Además, el tribunal decidirá sobre pagos pendientes derivados de las elecciones regionales de 2023 y verificará la legalidad y conformación de listas para los comicios de 2027. Un punto clave en la agenda será también la validación de la personería jurídica de nuevos partidos, como Defensores de la Patria, fundado por De la Espriella, y la evaluación de otras agrupaciones políticas cuyas ponencias aún esperan decisión definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral 2024?

De acuerdo con El Espectador, el Consejo Nacional Electoral para el nuevo periodo estará integrado por nueve magistrados: Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), y las representantes del Pacto Histórico, Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista. Todos ellos serán posesionados oficialmente este 1° de septiembre en Barranquilla.

¿Qué tareas pendientes tiene el CNE tras la posesión de los nuevos magistrados?

Según la información proporcionada por El Espectador, el CNE deberá revisar las cuentas de los candidatos presidenciales, otorgar pagos por reposición de votos de diversas elecciones, controlar la conformación de listas y avales para los comicios futuros y determinar el reconocimiento jurídico de nuevos partidos que buscan participar en el escenario electoral colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.