Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene nuevo líder en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), tras el nombramiento de Alberto José Esmeral Ramírez. En una ceremonia ante el ministro Indalecio Dangond, este abogado vallenato asumió la dirección de la entidad, considerado un eslabón esencial en la estructuración de la política pública del campo colombiano. La UPRA, según lo definido por el Ministerio, es un organismo técnico cuyo objetivo es orientar el uso eficiente del suelo, organizar la producción y garantizar la transparencia en el mercado de tierras del país.

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La trayectoria profesional de Esmeral Ramírez respalda su llegada a este cargo. Es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y cuenta con una maestría en Derecho. Ha desarrollado una carrera enfocada en lo jurídico y administrativo, acumulando experiencia tanto en el ámbito local como nacional. En el departamento del Cesar, por ejemplo, se desempeñó como defensor público en la Defensoría del Pueblo y abogado en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, roles que le permitieron abordar problemáticas propias del territorio.

A nivel nacional, ha tenido responsabilidades de peso en distintas entidades del Estado, tales como la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), siempre como asesor jurídico. Sus inicios profesionales dejaron huella en instituciones clave: fue oficial mayor en el Consejo de Estado y también trabajó en la Contraloría de Bogotá.

Con este recorrido, el nuevo director de la UPRA enfrenta ahora retos decisivos. En palabras de Esmeral Ramírez, citadas en el contexto del nombramiento, el desafío está en “llevar un mensaje distinto y limpiar la imagen de la institución”, resaltando el papel estratégico de la UPRA como “el cerebro del campo”: mientras el Ministerio fija la línea de política, la UPRA la planifica y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ejecuta. Señaló además que en momentos de crisis, como incendios o dificultades en el sector agropecuario, una planeación rigurosa resulta fundamental para el desarrollo rural sustentable.

Entre las funciones prácticas de la UPRA, se destacan la producción de información técnica y elaboración de estudios clave para planificar el territorio rural. Gracias a este trabajo, la entidad define qué zonas poseen mayor potencial agropecuario, sentando las bases para un desarrollo rural ordenado y sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las funciones principales de la UPRA en el desarrollo rural de Colombia?

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) es responsable de orientar la política pública sobre el uso eficiente del suelo y el ordenamiento de la producción agropecuaria. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, produce estudios técnicos y brinda información para identificar las zonas con mayor potencial agrícola, asegurando un desarrollo rural estructurado y justo en el mercado de tierras.

¿Qué experiencia tiene Alberto José Esmeral Ramírez en el sector público colombiano?

De acuerdo con la información proporcionada, Esmeral Ramírez es abogado, con estudios de especialización y maestría en Derecho, y una sólida carrera en áreas jurídicas y administrativas. Ha sido defensor público en la Defensoría del Pueblo del Cesar, abogado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y asesor en la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), además de haber trabajado en el Consejo de Estado y la Contraloría de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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