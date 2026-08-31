Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) expresaron su pesar tras el fallecimiento de una mujer, quien murió posteriormente a realizarse un procedimiento estético en la localidad de Antonio Nariño, sur de la ciudad. De acuerdo con la información oficial reportada, el caso se presentó en horas de la madrugada, específicamente a las 5:21 a. m. del domingo 30 de agosto de 2026, cuando el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) recibió una alerta sobre una emergencia médica en un domicilio particular. Inmediatamente, el CRUE orientó de manera remota a quienes estaban presentes, guiando maniobras básicas de reanimación mientras una ambulancia acudía al lugar. Cuando la tripulación médica llegó a la residencia, a las 5:48 a. m., constató el deceso de la paciente. En ese momento, también se activó un equipo de apoyo psicológico para acompañar a la familia.

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La mujer fallecida, de acuerdo con las primeras indagaciones, habría muerto en su vivienda tres días después de someterse a una bichectomía en un establecimiento estético de Antonio Nariño. Se trata de una intervención quirúrgica que consiste en la extracción de las bolsas de Bichat para afinar el rostro. No obstante, la clínica donde se practicó el procedimiento no cuenta con autorización para realizar cirugías plásticas, información confirmada en el reporte oficial.

El establecimiento tenía registro y habilitación en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud), pero únicamente como consultorio externo para medicina general, dermatología y psicología, no para cirugías plásticas. Su última visita de Inspección y Vigilancia, con concepto favorable, ocurrió el 9 de junio de 2026. Pese a esto, la Alcaldía Local ya había realizado un operativo previo el 22 de mayo. Las sedes asociadas a la clínica estaban cerradas cuando se visitaron nuevamente. Actualmente, las autoridades avanzan en verificar las credenciales de los médicos involucrados y recopilan más información para esclarecer el caso.

La SDS trabaja de manera articulada con otras entidades para apoyar la investigación y brindar acompañamiento integral a la familia. Además, ha pedido a la ciudadanía que denuncie establecimientos irregulares mediante vías como la línea telefónica 601 364 9550 opción 1, la plataforma ‘Bogotá te escucha’, el correo institucional y otros canales oficiales. Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud insiste en consultar siempre el listado de instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y centros estéticos autorizados antes de cualquier procedimiento, para evitar riesgos asociados a prácticas clandestinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar centros estéticos autorizados para cirugías plásticas en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud recomienda consultar el listado oficial de instituciones prestadoras de servicios (IPS) y centros estéticos habilitados, disponible en su portal web. Es fundamental verificar que el establecimiento cuente con concepto sanitario favorable específico para cirugía plástica, pues la habilitación para otros servicios, como medicina general o dermatología, no autoriza estos procedimientos.

¿Qué es una bichectomía y cuáles son sus riesgos si se realiza en sitios no autorizados?

Una bichectomía es una cirugía estética que implica la extracción de las bolsas de Bichat, con el fin de afinar el contorno facial. Si se ejecuta en lugares sin respaldo legal ni personal calificado, puede derivar en graves complicaciones que ponen en riesgo la vida, como ocurrió en este caso reportado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SDS.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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