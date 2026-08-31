Por: Portal Bogotá

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Los Cerros Orientales de Bogotá son una de las joyas naturales más valiosas y protegidas del Distrito Capital, gracias a su importancia ecológica y ambiental. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), cuidar este espacio es fundamental, ya que cumple funciones esenciales para la sostenibilidad de la ciudad. Este ecosistema es hogar de cientos de especies de fauna y flora, además de ser fuente primordial de agua que abastece la capital. Es por esto que la administración distrital promueve iniciativas como “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, motivando a la ciudadanía a tomar conciencia y participar en su protección.

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Los Cerros Orientales están compuestos por la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y una franja de adecuación que sirve como área de transición entre la ciudad y la reserva forestal. Este espacio estratégico funge como corredor ecológico y ayuda a regular el clima urbano mediante la conservación de numerosos cuerpos de agua y la protección de ecosistemas vitales para la conectividad ecológica. Según datos del distrito, los cerros abarcan aproximadamente 14.000 hectáreas, extendiéndose desde el sector de Torca en el norte hasta el Boquerón de Chipaque al sur. Su relevancia geográfica radica en que forman parte de la estructura ecológica distrital y conectan Bogotá con parques nacionales como Chingaza y Sumapaz.

El gradiente altitudinal de los Cerros Orientales, que va desde 2.575 hasta 3.575 metros sobre el nivel del mar, propicia la presencia de una diversidad de ambientes y especies. Estas montañas atraviesan varias localidades, entre las cuales se encuentran Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme, integrando a miles de habitantes al mismo ecosistema.

Para quienes deseen recorrer estos espacios, la Alcaldía y la SDA recomiendan primero agendar la visita. El procedimiento sugerido consiste en descargar la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales” o ingresar al sitio web del acueducto de Bogotá. Ahí, los visitantes pueden seleccionar el sendero, fecha y hora de su interés, registrar sus datos y recibir la confirmación de la reserva en su correo electrónico con el código QR necesario para el ingreso. Así, se busca garantizar un acceso organizado y sostenible a los senderos, priorizando la protección ambiental y el acceso controlado. Quienes no puedan asistir deben cancelar su reserva para ofrecer la oportunidad a otros ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo agendar una visita a los Cerros Orientales de Bogotá?

Para hacer una visita, puede descargar la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales” desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil o ingresar al portal web del Acueducto de Bogotá. Ahí podrá consultar los senderos disponibles, elegir fecha y ruta, completar sus datos y recibir la confirmación en su correo con el código QR que se solicitará al ingresar.

¿Por qué son importantes los Cerros Orientales para el ecosistema de Bogotá?

Los Cerros Orientales son vitales porque conservan fuentes de agua, facilitan la conectividad ecológica y la regulación climática de la capital. Además, su diversidad de flora y fauna refuerza la riqueza ambiental de la ciudad, convirtiéndolos en un espacio imprescindible para la calidad de vida y el equilibrio natural, según la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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