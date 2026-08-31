Por: Portal Bogotá

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El próximo lunes 31 de agosto de 2026 se llevará a cabo en el Planetario de Bogotá un evento destacado como parte de la Semana del Bienestar ‘Bogotá: cultura y salud para vivir mejor’, organizado para quienes buscan espacios de arte y sanación en la ciudad. De acuerdo con la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, la jornada comenzará a las 7:00 p. m., con entrada libre hasta completar el aforo permitido. Esta iniciativa tiene como foco principal ofrecer un espacio para el encuentro, la tranquilidad y la reflexión colectiva a través del arte y la cultura, marcando así un componente esencial para el bienestar ciudadano.

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La actividad central estará guiada por Louisa Zondo, reconocida fundadora de la organización Riky Rick Foundation for the Promotion of Artivism, originaria de Johannesburgo, Sudáfrica. Según la información del evento, Zondo compartirá su experiencia en el campo del ‘Global Artivism’, explorando cómo las expresiones artísticas dentro de las comunidades permiten la sanación tanto individual como colectiva. Además, se abordará de qué manera prácticas artísticas pueden ser herramientas poderosas para promover procesos de movilización y transformación social. El término ‘artivismo’ fusiona el arte y el activismo, destacando el potencial del arte para impulsar cambios sociales y fortalecer comunidades desde su interior.

Después de este encuentro de aprendizaje, los asistentes podrán vivir una experiencia orientada al bienestar a través de la música, guiados por la terapeuta y profesora de meditación Silvana Nova, acompañada de un ensamble de músicos pertenecientes a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Este momento busca profundizar el efecto positivo de la música y la meditación para la salud emocional y comunitaria, respaldado por la presencia de artistas locales de alto reconocimiento.

El Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, será el escenario de esta actividad de bienestar integral. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, este evento representa una oportunidad para que la ciudadanía aproveche los espacios públicos y acceda a prácticas artísticas gratuitas orientadas al bienestar colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el ‘artivismo’ y cómo promueve la sanación colectiva?

El ‘artivismo’ es la integración de arte y activismo, y en el contexto del evento en Bogotá, se explora como una práctica que permite a las comunidades expresar sus procesos internos y sociales a través de manifestaciones artísticas. Según la experiencia de Louisa Zondo, estas prácticas ayudan en la sanación individual y comunitaria, utilizando el arte no solo como canal de expresión personal sino también como herramienta para el cambio social.

¿Cuáles son las actividades destacadas de la Semana del Bienestar en Bogotá?

Durante la Semana del Bienestar en Bogotá, la programación incluye esta jornada especial en el Planetario de Bogotá, donde se combinan experiencias artísticas, meditación guiada y música ofrecida por un ensamble de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Cultura, son espacios gratuitos abiertos a toda la ciudadanía, centrados en el bienestar mental, emocional y social por medio de las artes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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