El tráfico en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá, tuvo un cambio importante con la habilitación parcial de dos ramales del Puente de Venecia, infraestructura que hace parte de las obras de construcción del corredor de la avenida 68. La apertura modifica la circulación en uno de los puntos estratégicos de la zona y permitirá que continúen los trabajos que todavía están pendientes.

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Ricardo Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), explicó en entrevista con Mañanas Blu que los nuevos pasos hacen parte del Grupo 1 del corredor de la avenida 68, proyecto que contempla cerca de 17 kilómetros y está dividido en nueve grupos. Según el funcionario, los dos ramales fueron habilitados antes de la fecha que inicialmente se había establecido, pues se esperaba que estuvieran disponibles en diciembre.

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Uno de los cambios más importantes corresponde al ramal que conecta los sentidos oriente-occidente y occidente-oriente. Por ahora, este paso será utilizado de manera temporal por los buses de Transmilenio, como parte del plan de manejo de tránsito implementado mientras avanzan las obras en la parte inferior de la estructura. De esta manera, los equipos de construcción podrán continuar con las labores previstas en el denominado primer piso del puente.

También fue habilitado el puente curvo que conecta la Autopista Sur con la avenida 68 en sentido norte. Este tramo quedó destinado al tráfico mixto, por lo que pueden circular automóviles particulares y otros vehículos. La infraestructura permitirá mantener el flujo vehicular mientras se desarrollan los trabajos de ampliación de la Autopista Sur hacia el norte. Por ahora, el tramo que permite la circulación en sentido contrario todavía se encuentra en construcción.

El IDU espera que el Puente de Venecia quede completamente habilitado en noviembre. “Nos falta solamente el curvo hacia el sur, el que viene del norte”, explicó Molano. La terminación de este ramal será clave para completar la circulación prevista en la infraestructura y mejorar las condiciones de movilidad para quienes utilizan diariamente este corredor del sur de Bogotá.

Otro de los cambios que ya había ayudado a mejorar el tránsito en la zona está relacionado con los vehículos provenientes de Soacha y Bosa. Durante una parte de las obras, estos conductores tenían que desviarse hacia el barrio Venecia para posteriormente regresar a la Autopista Sur, lo que generaba congestión y afectaba a residentes y comerciantes.

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Sin embargo, hace aproximadamente un mes fue habilitada una vía paralela que permite a los vehículos continuar su recorrido sin ingresar a las calles internas del barrio. Según el director del IDU, la medida también ha generado alivio entre los comerciantes del sector, quienes habían resultado afectados por los cierres y desvíos.

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