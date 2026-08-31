Por: Portal Bogotá

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La transformación de Bogotá es evidente con los avances en la construcción de la Línea 1 del Metro, una obra que modifica el panorama urbano y la infraestructura de la ciudad. Según información oficial disponible hasta el 31 de julio de 2026, este ambicioso proyecto presenta un avance del 81,25 % en su ejecución, desarrollándose en un trazado de cerca de 24 kilómetros. Uno de los puntos más destacados es la intersección entre la avenida Caracas y la calle 26, donde se ha finalizado una de las estructuras más representativas del viaducto: un puente ferroviario de 215 metros de longitud, el cual permitirá extender la continuidad del sistema Metro sobre una de las áreas de mayor tránsito.

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El progreso de esta estructura quedó sellado con la fundida de la dovela de cierre, procedimiento que unió ambos voladizos y garantizó la continuidad estructural del tablero. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), este puente fue ejecutado mediante el sistema de voladizos sucesivos, estrategia constructiva precisa para superar las particularidades del sector y reducir las afectaciones sobre la movilidad existente.

La edificación del puente en esta ubicación supuso un importante reto ingenieril. A diferencia de otros tramos, en este sector fue necesario salvar distancias significativas entre los apoyos estructurales y, simultáneamente, asegurar la operatividad de la avenida Caracas como corredor vial esencial. En su estructura, el puente está formado por tres luces principales o tramos: dos laterales de 57,5 metros y uno central de 100 metros. El término "luz" se refiere a la distancia libre entre dos apoyos consecutivos, aspecto clave para mantener la circulación sin obstáculos en las vías inferiores.

Adicionalmente, la relevancia de esta obra aumenta debido a su ubicación sobre importantes arterias viales, incrementando las exigencias técnicas y los retos constructivos. El método de voladizos sucesivos también ha sido utilizado exitosamente en otros puentes de la ciudad, como los de la avenida Primero de Mayo con avenida 68. Obras similares avanzan actualmente sobre la avenida NQS con calle Octava Sur.

La zona de la calle 26 se perfila como un complejo nodo de movilidad, pues allí confluirán la estación 13 “Estación Central” del Metro, la Estación Calle 26 de TransMilenio, y en el futuro, el Regiotram de Occidente. Sobre el puente recién finalizado continúa la labor constructiva, donde se levantará una placa para los rieles que sostendrán los trenes y las paredes laterales que completarán la viga en U del viaducto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá y qué importancia tiene el nuevo puente sobre la avenida Caracas?

Según la información más reciente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Línea 1 del Metro muestra un progreso del 81,25 % hasta el 31 de julio de 2026. El nuevo puente ferroviario en la intersección de la avenida Caracas con calle 26 es crucial para el proyecto, ya que permite la continuidad del viaducto, resuelve importantes desafíos técnicos e integra de forma eficiente la nueva infraestructura con las principales vías de la ciudad.

¿Qué significa el sistema de voladizos sucesivos en la construcción de puentes como el de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

El sistema de voladizos sucesivos consiste en construir el puente por segmentos que se extienden progresivamente desde sus apoyos, sin requerir estructuras temporales en las vías inferiores. Esto resulta fundamental en zonas de alto tráfico, ya que minimiza las interrupciones y facilita el mantenimiento de la movilidad durante la obra, como ocurrió en la intersección de la avenida Caracas con calle 26.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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