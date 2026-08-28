Por: El Espectador

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Desde el sábado 29 de agosto, los usuarios de TransMilenio que viajan en las rutas hacia Soacha notarán que seis servicios han cambiado su identificación: ya no usarán la letra G, sino la S en sus tableros. Según información de El Espectador, la modificación aplica a los trayectos que pasan por el Portal Sur y continúan hasta Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros–Hospital Cardiovascular o San Mateo. Sin embargo, el ajuste afecta únicamente la nomenclatura en cinco de los seis servicios, pues los recorridos y horarios se mantienen en la mayoría de los casos, excepto en los S43 y S48, que también experimentarán cambios en su operación.

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El objetivo de la nueva letra es identificar claramente los buses cuyo destino corresponde al corredor de Soacha. Por eso, desde el sábado, los usuarios deben prestar especial atención a los tableros, ya que dejarán de verse las anteriores designaciones. Los cambios quedan así: G41 pasa a S41, G42 a S42, G43 a S43, G45 a S45, G46 a S46 y G48 a S48. Cada ruta mantiene el mismo número, solo cambia la letra inicial. No se eliminan trayectos ni se exige a los pasajeros hacer transbordos adicionales; la meta del ajuste es distinguir los buses que llegan a Soacha de aquellos que solo llegan al Portal Sur o recorren otros sectores de la troncal NQS Sur.

Además, la reestructuración no afecta a las rutas del sentido contrario, por lo que seguirán apareciendo denominaciones mixtas como L41–S41, E42–S42, K43–S43, B46–S46 y E48–S48. Es decir, si un usuario va de San Mateo al Portal El Dorado en la ruta K43–S43, sí debe fijarse en la combinación indicada.

En cuanto a las modificaciones de ruta y horarios, los cambios más relevantes ocurren en el servicio K43–S43, que conecta San Mateo con Portal El Dorado–Centro Comercial Nuestro Bogotá. Desde el sábado, este servicio atenderá nuevas estaciones, como Perdomo, NQS–Calle 38A Sur y Avenida El Dorado, y dejará de detenerse en Quinta Paredes, CAN–British Council, Venecia y General Santander. Esto facilita la conexión directa desde Soacha hacia el centro y el occidente de Bogotá.

El S43 igualmente adelantará su inicio de operación a las 4:30 a. m., lo que beneficia especialmente a los pasajeros que necesitan salir temprano desde Soacha hacia otras zonas. El S48 y el E48 también tendrán nuevos horarios: el E48 operará en la mañana y el S48 en la tarde, dependiendo del día de la semana.

Finalmente, se implementa una nueva ruta, K53–G53, entre Portal Sur y Portal El Dorado, que no llegará hasta Soacha, pero dará más alternativas a quienes transitan por la autopista Sur, NQS y calle 26.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué TransMilenio cambió la letra de las rutas hacia Soacha?

El cambio de la letra G a la S en las rutas hacia Soacha busca facilitar la identificación de estos servicios por parte de los usuarios. De acuerdo con El Espectador, la letra S indica que el destino está en el corredor de Soacha, diferenciando así los buses que continúan hasta ese municipio de aquellos que solo llegan hasta el Portal Sur o circulan por otros sectores de la troncal NQS Sur.

¿Cuáles son los nuevos horarios de las rutas S43 y S48 de TransMilenio?

Según información de El Espectador, el servicio S43 ahora inicia media hora antes, operando de lunes a sábado desde las 4:30 a. m. hasta las 11:00 p. m., y domingos y festivos hasta las 10:00 p. m. El S48 trabaja de lunes a viernes entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m., y los sábados entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. Es importante revisar previamente los horarios, ya que pueden variar según el día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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