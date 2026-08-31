La muerte de una mujer en Bogotá, tres días después de haberse sometido a una bichectomía, llevó a las autoridades a revisar las condiciones del establecimiento donde fue practicado el procedimiento. Entre los hallazgos preliminares, la Secretaría Distrital de Salud estableció que el lugar no contaba con habilitación para realizar cirugías plásticas.

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El caso ocurrió en la madrugada del domingo 30 de agosto. A las 5:21 a. m., el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) recibió el reporte de una emergencia médica en la vivienda de la paciente.

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Mientras una ambulancia se dirigía al lugar, personal del CRUE brindó orientación a distancia mediante una videollamada y guió a las personas presentes en la realización de maniobras básicas de reanimación.

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Sin embargo, a las 5:48 a. m., cuando la tripulación médica llegó a la residencia, confirmó el fallecimiento de la mujer. Tras el deceso, fue activada una unidad de apoyo psicológico para acompañar a sus familiares.

Durante las primeras indagaciones, las autoridades establecieron que la mujer se había sometido tres días antes a una bichectomía en un establecimiento estético ubicado en la localidad de Antonio Nariño.

A partir de esa información, la Secretaría Distrital de Salud inició una revisión de las condiciones y servicios autorizados para el funcionamiento del lugar. Según la información entregada por el Distrito, el establecimiento aparecía inscrito desde el 22 de marzo de 2024 en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) bajo la figura de objeto social diferente a la prestación de servicios de salud.

Sin embargo, los servicios registrados correspondían únicamente a consulta externa de medicina general, dermatología y psicología.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre las habilitaciones del lugar no se encontraba la realización de cirugías plásticas, un aspecto que ahora forma parte de las verificaciones adelantadas por las autoridades.

El establecimiento también había sido objeto de actuaciones administrativas durante los meses anteriores. El 22 de mayo, la Alcaldía Local realizó un operativo en sus instalaciones. Posteriormente, el 9 de junio de 2026, el lugar recibió una visita de Inspección y Vigilancia que terminó con un concepto favorable.

No obstante, la Secretaría Distrital de Salud aclaró que ese resultado estaba relacionado exclusivamente con los servicios para los cuales el establecimiento se encontraba registrado y habilitado.

Es decir, el concepto favorable no representaba una autorización para realizar procedimientos quirúrgicos o cirugías plásticas, como la bichectomía a la que se había sometido la mujer.

Este es uno de los puntos que ahora rodean la investigación sobre las circunstancias en las que fue realizado el procedimiento. Dentro de las actuaciones posteriores al fallecimiento, funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud se desplazaron a otras tres sedes asociadas al establecimiento.

Al momento de las visitas, los lugares se encontraban cerrados, según informó la entidad.

Las autoridades también avanzan en la verificación de las credenciales del personal médico registrado y en la recopilación de documentos e información que permitan establecer bajo qué condiciones fue atendida la paciente. La Secretaría señaló que trabaja de manera articulada con las demás autoridades competentes para atender los requerimientos que surjan dentro de la investigación y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Por ahora, la información oficial no ha determinado cuál fue la causa del fallecimiento ni ha establecido una relación directa entre la muerte de la paciente y la bichectomía.

Lo que sí ha sido confirmado por las autoridades es que la intervención se realizó tres días antes de su fallecimiento y que el establecimiento donde presuntamente fue practicada no tenía habilitación para realizar cirugías plásticas.

Mientras continúan las verificaciones, el Distrito informó que mantiene el acompañamiento a los familiares de la mujer.

El caso también llevó a la Secretaría Distrital de Salud a reiterar una recomendación para quienes estén considerando realizarse procedimientos estéticos o quirúrgicos: no basta con comprobar que un establecimiento aparezca registrado ante las autoridades sanitarias.

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Los ciudadanos deben verificar cuáles son los servicios que cada institución tiene específicamente habilitados y revisar las credenciales del personal que realizará la intervención.

Créditos: información basada en el reporte oficial de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y en las actuaciones e indagaciones preliminares adelantadas por las autoridades. La causa del fallecimiento y las posibles responsabilidades relacionadas con el caso deberán ser establecidas dentro de las investigaciones correspondientes.

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