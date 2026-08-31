Un hombre de la tercera edad fue capturado por las autoridades en la localidad de San Cristóbal, al suroriente de Bogotá, luego de ser grabado en video cuando iniciaba un incendio forestal. El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad del sector, donde se observa al sujeto, quien vestía sombrero y portaba un bastón, prenderle fuego al pasto seco en menos de cinco segundos antes de retirarse del lugar.

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La denuncia oportuna de los vecinos y el análisis del material audiovisual resultaron fundamentales para lograr la identificación y posterior detención del implicado. Gracias a la información suministrada por la comunidad, la Policía y la administración local ubicaron al responsable, quien ahora enfrentará un proceso de judicialización por los daños ambientales causados en esta zona montañosa.

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El fuego se propagó a gran velocidad debido a la aridez del terreno, lo que obligó a una rápida respuesta del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Las unidades de emergencia acudieron al punto para sofocar las llamas y evitar que la conflagración se saliera de control o alcanzara las viviendas aledañas, reduciendo así el impacto sobre la cobertura vegetal.

Esta situación encendió las alarmas en la localidad debido a la vulnerabilidad del territorio frente a la temporada de sequía y el fenómeno de El Niño. Las autoridades locales reiteraron que la vegetación seca actúa como un combustible natural altamente peligroso, por lo que cualquier acción irresponsable o intencionada puede desencadenar emergencias de gran escala en los cerros orientales.

Ante este hecho, la Alcaldía Local de San Cristóbal pidió a la ciudadanía denunciar inmediatamente a la línea 123 cualquier comportamiento sospechoso que ponga en riesgo los ecosistemas. “San Cristóbal es de todos. No vamos a permitir que nadie destruya lo que hemos construido juntos por irresponsabilidad”, enfatizó el alcalde local, Carlos Hernando Macías, al confirmar que reforzarán los patrullajes comunitarios.

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