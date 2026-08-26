El precio del tamal tolimense en Bogotá podría aumentar en los próximos días debido a la escasez y el encarecimiento de las hojas de plátano utilizadas para su elaboración.

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El gremio tamalero de la capital atribuye esta situación, principalmente, a los incendios forestales que han afectado al Tolima durante las últimas semanas.

Este departamento es uno de los principales proveedores de las hojas necesarias para envolver los tamales.

Sin embargo, las emergencias ambientales han afectado la disponibilidad del producto y han provocado que parte de las hojas lleguen a Bogotá en malas condiciones, con cortes o daños que impiden utilizarlas completamente. Esto genera pérdidas y eleva los costos de producción para los fabricantes.

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Diego Prada, representante del gremio tamalero en Bogotá, explicó que hace aproximadamente 40 días un rollo de hojas podía conseguirse por unos $18.000.

Actualmente, ese mismo producto cuesta entre $30.000 y $35.000, aunque en algunos casos puede alcanzar los $40.000. Según el representante, esto significa un incremento superior al 70 % en uno de los principales insumos para preparar el tradicional alimento.

La situación preocupa a los productores, ya que la hoja es solo uno de los elementos necesarios para elaborar el tamal, que también incluye masa de maíz, arroz, pollo, carne, tocino de cerdo, huevo, papa y zanahoria. Cualquier aumento en los costos de producción puede terminar trasladándose al consumidor.

Actualmente, algunos productores venden el tamal para negocio entre $4.000 y $4.500 por unidad. No obstante, si el precio de las hojas continúa aumentando y persisten las dificultades de abastecimiento, el valor podría subir hasta entre $5.000 y $6.000.

Esto representaría un incremento de al menos $1.000 por unidad y afectaría especialmente a los consumidores que acostumbran comprar este tradicional plato colombiano durante los fines de semana.

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