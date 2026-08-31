Un grave caso de violencia contra una menor de edad es investigado por las autoridades en Bogotá, luego de que una adolescente de 16 años fuera atacada con arma blanca dentro de una vivienda ubicada en el sector de Canaima, en la localidad de Usaquén.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del domingo 30 de agosto. De acuerdo con la información conocida por Citytv, la joven habría sido atacada por quien sería su pareja sentimental, un hombre de 24 años.

(Lea también: “La cagu…”: grito en su casa que dio presunto feminicida de Laura Valentina Lozano en Bogotá)

La adolescente recibió 14 heridas con arma blanca y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital del norte de la capital, donde permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones.

Lee También

Según el relato entregado a Citytv por Sebastián Forero, primo de la víctima, el padre del hombre señalado como presunto agresor habría escuchado los gritos de la adolescente durante el ataque.

El hombre habría acudido al lugar para auxiliar a la menor, situación que, de acuerdo con esta versión, llevó al joven de 24 años a escapar por una ventana del inmueble. La familia también aseguró que el señalado habría regresado posteriormente a la vivienda, cuando la adolescente ya había sido trasladada a un centro médico.

Según el relato de Forero, el hombre habría tomado el cuchillo que presuntamente utilizó durante la agresión, lo habría escondido y posteriormente abandonado nuevamente el inmueble. Los familiares de la adolescente también entregaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la información conocida por el medio citado, varias de las heridas se concentraron en la cabeza y el rostro. Una de ellas habría alcanzado una zona cercana a uno de sus ojos.

Forero explicó que, pese a la gravedad de esta lesión, el ojo de la menor no habría resultado comprometido y la adolescente no habría perdido la visión. Mientras permanece hospitalizada, los médicos continúan evaluando su evolución y atendiendo las lesiones ocasionadas durante el ataque.

Tras conocer el caso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió los actos urgentes y comenzó las labores encaminadas a esclarecer lo ocurrido y ubicar al hombre señalado por la familia.

Entre las versiones que están siendo verificadas se encuentra la posibilidad de que el joven haya abandonado Bogotá después del ataque.

(Lea también: “Se quiere hacer el loco”: mamá de Laura Valentina Lozano destapa jugada del presunto feminicida)

Familiares de la menor le indicaron a Citytv que, presuntamente, el hombre habría abordado un bus con destino a Pitalito, Huila, con la intención de salir de la capital. Esta información deberá ser establecida por las autoridades mediante las labores de investigación correspondientes.

La familia de la adolescente pidió celeridad en el proceso para lograr la ubicación del señalado, esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar las responsabilidades penales que correspondan.

Por ahora, el caso es investigado como un presunto intento de feminicidio, mientras la menor continúa hospitalizada.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.