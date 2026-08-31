Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a sumarse al taller de danza contemporánea 'Intercambiando Sensibilidades', un evento enfocado en la exploración artística y el autodescubrimiento por medio del movimiento. Esta actividad, que forma parte de la programación cultural de la capital, se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m. en la Casona de la Danza de Bogotá. El acceso es gratuito, aunque es indispensable realizar inscripción previa para poder participar, según información oficial publicada por Idartes.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el taller, las personas asistentes trabajarán tres ejes fundamentales de la danza contemporánea, de acuerdo con la invitación oficial. El primero es “el suelo”, donde se explora el trabajo de piso para fortalecer la suavidad y el movimiento articular, a partir de la relación entre el cuerpo, la gravedad y el control físico. El segundo eje es “la verticalidad”, que profundiza en la conciencia espacial, el uso del espacio y el ritmo, y en las diferentes formas de habitar el cuerpo estando de pie. Como cierre, el taller se centrará en “el imaginario”, destinado a poner en contacto a las y los participantes con su cuerpo sensible y la expresividad individual, aprovechando herramientas de improvisación para resignificar sus movimientos y sentidos.

La dirección de este encuentro está a cargo de bailarines de trayectoria internacional, todos miembros de la compañía alemana Tanzmainz. Jaume Luque, originario de Barcelona y graduado del Conservatorio de Danza Contemporánea del Institut del Teatre; José Garrido, nacido en Panamá, formado en la Codarts University of the Arts de Róterdam y la Academia STEPS; y Tanit Cobas, de A Coruña, quien se formó en el Conservatorio Profesional y el Institut del Teatre de Barcelona. Cada uno aporta su visión y experiencia técnica para enriquecer el contenido y profundizar en la conexión del público con la danza contemporánea.

El taller será en la Carrera Primera 17-01, en la sede de la Casona de la Danza. De este modo, Idartes continúa consolidando espacios de acceso libre donde la comunidad puede acercarse a distintas disciplinas artísticas, promoviendo el arte, la cultura y el encuentro colectivo en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratis al taller de danza contemporánea en Bogotá ofrecido por Idartes?

Para participar en el taller ‘Intercambiando Sensibilidades’ en la Casona de la Danza, es obligatorio hacer una inscripción previa a través del formulario facilitado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El acceso no tiene costo, pero solo podrán ingresar quienes hayan hecho este registro.

¿Qué se trabaja en un taller de danza contemporánea según la experiencia de Tanzmainz?

De acuerdo con la estructura propuesta por la compañía Tanzmainz para este evento, se enfatizan tres componentes: el trabajo corporal en el suelo, la exploración de la verticalidad y la utilización del imaginario personal y la improvisación, todo con la intención de expandir la sensibilidad artística y el autoconocimiento mediante el movimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z