Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa 'Arrendamiento Temporal Solidario', la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá (SDHT) desarrollará una jornada informativa y de preparación dirigida a los hogares que deseen postularse en la próxima convocatoria. Esta actividad está programada para el viernes 4 de septiembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el auditorio ubicado en la calle 52 #13-63, en Chapinero, y busca facilitar a los ciudadanos el acceso a información detallada sobre la documentación e instructivos necesarios para el proceso de postulación al subsidio de arrendamiento, según informó la SDHT.

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Durante la jornada, las personas interesadas podrán participar en diferentes sesiones de treinta minutos que se realizarán de manera consecutiva. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, en dichos espacios se explicarán los requisitos específicos del programa, los documentos exigidos y las condiciones que debe cumplir la vivienda para acceder al subsidio. Vanessa Velasco Bernal, secretaria de la SDHT, enfatizó la importancia de que los hogares lleguen informados y con los documentos listos antes de la apertura oficial de la convocatoria, prevista para el 7 de septiembre de 2026. Según Velasco, se trata de una oportunidad para resolver dudas y prepararse adecuadamente con el acompañamiento institucional.

Es fundamental recalcar que esta jornada del 4 de septiembre es únicamente informativa. No implica la apertura inmediata de la convocatoria ni garantiza la asignación del subsidio. El propósito es reducir el riesgo de errores en la postulación, como el suministro de documentos incompletos o inconsistentes. Además, una vez abierta la convocatoria, los hogares contarán con el respaldo de la SDHT durante el proceso de inscripción y carga de documentos.

El programa 'Arrendamiento Temporal Solidario' consiste en un subsidio distrital, otorgado por una única vez, para cubrir parcial o totalmente el canon mensual de arrendamiento en una vivienda independiente, durante un máximo de seis meses. El apoyo puede alcanzar hasta 0.62 salarios mínimos legales mensuales vigentes por mes (equivalente a $1.085.561), y está dirigido a hogares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, con el objetivo de ofrecerles una alternativa habitacional temporal mientras estabilizan su situación socioeconómica.

El proceso de postulación exige que la cabeza del hogar sea mayor de edad, que los ingresos familiares no superen un salario mínimo legal mensual vigente y que ninguno de los integrantes posea vivienda propia ni haya sido beneficiario efectivo de un subsidio de vivienda, según lo dispuesto en el Decreto Distrital 653 de 2025 y la Resolución 224 de 2025. Además, los hogares deben pertenecer a grupos poblacionales priorizados, como víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas del conflicto armado, personas adultas mayores, grupos étnicos, entre otros. La vivienda postulada debe ser una unidad independiente, ubicada en un sector legalizado y contar con condiciones mínimas de habitabilidad, además de ser verificada por la SDHT.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de Arrendamiento Temporal Solidario en Bogotá?

Para postularse al programa 'Arrendamiento Temporal Solidario' de la Secretaría Distrital del Hábitat es indispensable que la cabeza del hogar sea mayor de edad, la familia reporte ingresos de hasta un salario mínimo legal mensual vigente y ninguno de sus integrantes posea vivienda propia ni haya recibido un subsidio habitacional previamente. También se requiere pertenecer a ciertos grupos poblacionales definidos por la normativa, como víctimas de violencia, conflicto armado o adultos mayores. Adicionalmente, la vivienda debe ser independiente, estar en un sector legalizado y cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad.

¿Qué es el subsidio de Arrendamiento Temporal Solidario y cuánto tiempo cubre el apoyo?

El subsidio de Arrendamiento Temporal Solidario es una ayuda económica distrital entregada por una sola vez, que permite cubrir, de manera parcial o total, el valor del canon de arrendamiento mensual de una vivienda independiente por un periodo de hasta seis meses. El monto máximo de apoyo puede alcanzar 0.62 salarios mínimos legales mensuales vigentes por mes, lo que equivale a $1.085.561, y su objetivo principal es brindar a hogares vulnerables una solución de vivienda temporal mientras gestionan una alternativa definitiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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