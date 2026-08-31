Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación especial a las familias capitalinas para disfrutar de la obra de teatro 'Shull, el Gran Jaguar Azul', a través del Programa Nidos. Este evento cultural está dedicado principalmente a niñas y niños entre los 0 y 5 años, junto con sus cuidadores, y busca fomentar el vínculo familiar por medio del arte y el juego. La apuesta del Idartes y del Programa Nidos consiste en acercar el arte a la primera infancia, permitiendo que los más pequeños vivan una experiencia de inmersión en el teatro desde edades tempranas, sin costo y en espacios abiertos a la comunidad, como el parque Country Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

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La historia central gira en torno a Asái, una niña intrépida y curiosa, protagonista de la obra, representada por la agrupación Cromático. Según la información ofrecida por el Programa Nidos, Asái se embarca en un viaje lleno de magia y fantasía para buscar a Ja-Shull, el legendario Gran Jaguar Azul. En su travesía, la niña cruza un océano que parece interminable y se adentra en una selva misteriosa. Allí, en el corazón de la tierra, encuentra al abuelo Ambó, un sabio guardián de las Piedras de Agua, quien le enseña el secreto ancestral para buscar las estrellas y, a través de ellas, hallar el paradero de Ja-Shull.

Durante esta aventura, Asái es guiada por sonidos ancestrales y juegos armónicos que la conectan con su linaje. La obra propone que esta búsqueda no solo es un camino exterior, sino también interior, ya que la protagonista termina encontrando la voz de sus antepasados y su propio destino, enfatizando valores como la valentía, el autodescubrimiento y la tradición oral de los pueblos.

La función se realizará el sábado 5 de septiembre de 2026, a las 2:15 de la tarde, en el parque Country Sur, ubicado en la carrera 10C #30B-22 sur. El ingreso es libre hasta completar el aforo, sin necesidad de inscripción ni de presentar documentos de identidad. Cada menor debe asistir acompañado de un adulto responsable y, aunque la obra está orientada a la primera infancia, los mayores de 6 años pueden participar siempre que hagan parte del grupo familiar acompañante.

¿Dónde se presentará la obra ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’ dirigida a la primera infancia en Bogotá?

La obra ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’ se presentará en el parque Country Sur, localizado en la carrera 10C #30B-22 sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá. El evento está programado para el sábado 5 de septiembre de 2026, a las 2:15 p.m., con acceso gratuito hasta completar el aforo.

¿Qué es el Programa Nidos y cuál es su objetivo dentro de la primera infancia?

El Programa Nidos, según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), busca acercar el arte y la cultura a niñas y niños de 0 a 5 años y a sus familias en Bogotá. Mediante actividades lúdicas y obras de teatro como ‘Shull, el Gran Jaguar Azul’, el programa promueve el desarrollo integral y la participación cultural desde los primeros años de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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