Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue consolidándose como un escenario relevante en el deporte nacional, fungiendo como sede de competencias que reúnen a los más destacados exponentes del ciclismo en pista. Recientemente, la capital fue testigo del cierre exitoso de la Tercer Válida Nacional de Pista 2026, celebrada en el reconocido Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento. Este evento congregó a competidores en diversas categorías, incluyendo élite, juvenil y prejuvenil, y distintas modalidades: ómnium, keirin, velocidad y prueba por puntos. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las jornadas destacaron por su alto nivel técnico y competitivo, consolidando aún más la importancia de estas justas en el calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo.

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Entre los resultados más sobresalientes, resalta el tercer lugar alcanzado por Juan Camilo Villamizar, quien obtuvo la medalla de bronce en la categoría élite masculina. Adicionalmente, en el keirin élite femenino, Manuela Martínez Agudelo, representando a Bogotá, se quedó con la medalla de plata, posicionando a la delegación capitalina entre las más destacadas del certamen. Por su parte, la velocidad juvenil masculina presentó a Fabián Camilo Sánchez Ramírez como subcampeón, logrando la presea de plata; una distinción que también mereció Laura Sofía Rendón Cortés, quien compitió en el keirin.

Según información oficial del IDRD, uno de los aspectos más valorados por los asistentes fue la demostración de velocidad, potencia, técnica y disciplina de cada participante. Más allá de las medallas, la Tercer Válida Nacional de Pista 2026 representa para los deportistas una importante oportunidad para sumar puntos decisivos en el ranking nacional y avanzar en su proceso competitivo. Además, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte subraya el impacto positivo de estos eventos en el fortalecimiento del deporte bogotano, invitando a la ciudadanía a seguir de cerca las jornadas a través de sus publicaciones y plataformas oficiales.

En síntesis, la participación bogotana en la Tercer Válida Nacional de Pista 2026 evidenció tanto la calidad de la organización como el compromiso de los atletas. Estos logros motivan e inspiran no solo a los deportistas, sino también a quienes ven en el deporte una herramienta de desarrollo e integración en la ciudad.

¿Cuáles fueron los principales resultados de Bogotá en la Tercer Válida Nacional de Pista 2026?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la delegación de Bogotá obtuvo resultados destacados, incluyendo el bronce de Juan Camilo Villamizar en la categoría élite masculina y la medalla de plata de Manuela Martínez Agudelo en el keirin élite femenino. Asimismo, Fabián Camilo Sánchez Ramírez alcanzó la plata en velocidad juvenil masculina y Laura Sofía Rendón Cortés repitió este resultado en keirin.

¿Por qué es importante la Válida Nacional de Pista para los ciclistas bogotanos?

La Tercer Válida Nacional de Pista es una de las competencias más importantes del calendario de la Federación Colombiana de Ciclismo, según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Permite a los atletas sumar puntos esenciales en el ranking nacional y constituye una etapa fundamental en su proceso de desarrollo deportivo, fomentando la excelencia y la proyección futura de los ciclistas de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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