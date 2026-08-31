Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá, uno de los epicentros culturales más relevantes de la capital colombiana, ha extendido una invitación especial a residentes y visitantes para que se acerquen a su Sala 3 este viernes 4 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., a fin de disfrutar de una función única de la película ‘Dicen que tú y yo estamos locos’. El evento, de entrada libre hasta completar aforo, contará además con un conversatorio junto al director del filme, Juan Mauricio Piñeros, quien compartirá su mirada sobre el proceso creativo y la importancia de la historia que narra su documental.

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El largometraje pone el foco sobre la Biblioteca Pública Luis Ángel Arango, reconocida como la biblioteca más grande de Colombia y una de las más trascendentes de América Latina. Este espacio ha sido mucho más que un repositorio de libros: ha funcionado como escenario y refugio para numerosos personajes de Bogotá. Según la información proporcionada, la película explora el universo cotidiano de ciertos visitantes habituales, a quienes otros usuarios y parte de la ciudad denominan “locos”. Estos personajes encuentran en las salas de lectura un lugar de protección, de introspección y, para algunos, una vía de escape frente a las dificultades que enfrentan fuera de esos muros.

El director Juan Mauricio Piñeros, además de su labor como realizador, se destaca por su trabajo académico como profesor en la facultad de Cine de la Universidad Nacional de Colombia. Su participación en el conversatorio permitirá al público adentrarse no solo en los aspectos técnicos y artísticos de ‘Dicen que tú y yo estamos locos’, sino también en las historias humanas que brotan de escenas cotidianas en la biblioteca. La función está clasificada como apta para mayores de 7 años, lo cual permite que familias y jóvenes puedan acercarse a estos relatos reales y reflexivos.

La Cinemateca de Bogotá está ubicada en la carrera tercera #19-10. Este tipo de actividades refuerzan el papel de la ciudad como un importante escenario de promoción artística y cultural, en el que los ciudadanos tienen la oportunidad de explorar nuevas formas de ver la vida y reconocer a quienes, muchas veces, se mantienen al margen o en silencio dentro de la dinámica urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la película ‘Dicen que tú y yo estamos locos’ y qué refleja sobre la sociedad bogotana?

La película ‘Dicen que tú y yo estamos locos’ relata las vivencias de varios usuarios habituales de la Biblioteca Pública Luis Ángel Arango en Bogotá, quienes son conocidos como “locos” por otros asistentes y la ciudad. El documental explora cómo estos personajes encuentran en la biblioteca un refugio y un espacio para escapar de las realidades complicadas que enfrentan en el exterior, reflejando así la diversidad humana y social que caracteriza a la capital colombiana.

¿Quién es Juan Mauricio Piñeros y cuál es su papel en el documental presentado en la Cinemateca de Bogotá?

Juan Mauricio Piñeros es un director de cine documental y profesor en la facultad de Cine de la Universidad Nacional de Colombia. Es el creador y director de la película ‘Dicen que tú y yo estamos locos’, y participará en un conversatorio después de la función, donde hablará sobre los retos, motivaciones y aprendizajes que dejó la realización de este documental centrado en la vida de los usuarios de la biblioteca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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