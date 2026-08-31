Por: Noticiero 90 minutos

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El Zoológico de Cali anunció que, en su esfuerzo constante por fomentar espacios de integración, contacto con la naturaleza y disfrute familiar, realizará una nueva jornada de puertas abiertas el sábado 5 de septiembre de 2026. Durante ese día, los niños menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente, siempre que estén acompañados por un adulto responsable. La política establece que cada adulto puede acompañar un máximo de dos niños, incentivando así la participación familiar y el acompañamiento responsable dentro de las instalaciones.

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De acuerdo con la información oficial suministrada por el Zoológico de Cali, esta iniciativa hace parte de un plan institucional que busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la entidad. La estrategia no solo apunta a ofrecer alternativas de recreación a las familias, sino también a mejorar la calidad de vida en la ciudad, creando un ambiente propicio para el descanso y el esparcimiento intergeneracional. Este evento marca la tercera ocasión en lo que va del año 2026 en la que el zoológico ofrece gratuidad para los niños. Las dos jornadas anteriores lograron convocar a cerca de 2.000 menores cada vez, lo que evidencia una respuesta positiva y un interés creciente por parte de los caleños.

Miles de familias de la región han podido aprovechar estos espacios para compartir momentos de aprendizaje, exploración y cercanía con la naturaleza, consolidando al zoológico como uno de los sitios emblemáticos de convivencia y formación en la capital del Valle del Cauca. Así lo señaló Dave Wehdeking, gerente del Zoológico de Cali, quien destacó el aporte social del zoológico como un lugar que promueve el encuentro familiar, el disfrute y la creación de memorias significativas. Según él, la entidad es mucho más que un escenario de exhibición: es una plataforma integral de divulgación sobre vida silvestre y de sensibilización sobre el entorno natural que involucra a visitantes de todas las edades.

El trabajo cotidiano del Zoológico de Cali, fundamentado en pilares como conservación, educación y bienestar animal, se refleja en estas jornadas que buscan no solo la diversión, sino también la concientización sobre la protección de la biodiversidad. Para participar en la jornada especial, la entidad recuerda que existen términos y condiciones generales. Todas las consultas adicionales pueden hacerse a través de la oficina de comunicaciones de la Fundación Zoológica de Cali, encabezada por Meriel Ellen Rodríguez González, por medio del correo especificado por la institución. Se sugiere organizar la visita con tiempo para garantizar un ingreso fluido y una mejor experiencia de visita.

¿Cuándo es la próxima jornada de entrada gratuita para niños en el Zoológico de Cali?

La próxima jornada de acceso sin costo para menores de 12 años en el Zoológico de Cali se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre de 2026, permitiendo la entrada gratuita a niños que estén acompañados por un adulto responsable, con un máximo de dos niños por cada adulto.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la entrada gratuita en el Zoológico de Cali?

Para beneficiarse de la entrada gratuita durante la jornada anunciada, los menores deben tener menos de 12 años y estar acompañados por un adulto responsable. Solo se autoriza el ingreso de hasta dos niños por cada adulto, y los visitantes deben cumplir con los términos y condiciones establecidos por la entidad para garantizar una experiencia adecuada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.