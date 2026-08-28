El presidente Abelardo de la Espriella estuvo en Cali acompañando a víctimas del terremoto y entregando ayudas, pero una particular referencia a Diomedes Díaz llamó la atención durante su discurso.

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El mandatario hablaba sobre las acciones que adelanta el Gobierno frente a la emergencia y aseguraba que no habrá descanso en las labores de atención y reconstrucción.

Fue entonces cuando recurrió a una frase atribuida al fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, a quien calificó como un “gran filósofo”.

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“No habrá descanso, ustedes saben que yo no soy hombre de descanso, para qué dormir en vida si cuando uno se muere como dijo el gran filósofo Diomedes Díaz, dura mucho tiempo muerto”, expresó De la Espriella.

La referencia ocurrió en medio de su intervención ante personas afectadas por el terremoto y mientras hablaba de los esfuerzos que, según dijo, mantendrá su administración para responder a la emergencia.

Aunque muchos lo toman como una burla, en Valledupar nos enorgullece. Diomedes Díaz también se le puede llamar “el filósofo del vallenato”, especialmente por la profundidad y las reflexiones presentes en muchas de sus canciones pic.twitter.com/mQgBG3mydj — ALEJO El Verseador 🇨🇴 (@El_verseador) August 28, 2026

La particular frase de Abelardo de la Espriella

Después de mencionar al artista vallenato, el presidente retomó el mensaje central de su discurso: el trabajo permanente frente a la emergencia.

“Aquí vamos a trabajar 24 horas, los siete días de la semana, porque cuando de reconstruir la patria se trata, no hay descanso que valga”, afirmó.

La frase del mandatario combinó así el compromiso que estaba exponiendo sobre las labores de atención a los damnificados con una referencia a Diomedes Díaz, fallecido en diciembre de 2013.

La mención al cantante terminó convirtiéndose en uno de los momentos particulares de su intervención en Cali, donde el presidente estuvo hablando con víctimas del terremoto, entregando ayudas y anunciando acciones relacionadas con la emergencia.

El resto de su intervención estuvo centrado en las labores que adelanta el Gobierno frente a la situación y en el compromiso de mantener el trabajo durante la atención y posterior reconstrucción de las zonas afectadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.