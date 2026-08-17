Por: EL PILON SA

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El cantante samario JCriss llegó a Valledupar con un objetivo concreto: presentar su más reciente sencillo, ‘El Rifirrafe’, y, de paso, respaldar la expansión de la champeta —género originario de la región Caribe— en territorios donde el vallenato es predominante. Según se expone en una entrevista concedida a EL PILÓN, JCriss desarrolla una propuesta musical que fusiona champeta y música urbana, y durante su visita a la capital del Cesar, relató detalles sobre su trayectoria, las influencias que han marcado su trabajo, y cómo los sacrificios personales y familiares han sido parte esencial en su carrera artística. Además, compartió uno de sus mayores anhelos: llegar algún día al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, evento musical de renombre internacional celebrado en Chile.

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‘El Rifirrafe’ no es una composición reciente. De acuerdo con el propio JCriss, el tema fue escrito originalmente en 2014 por el compositor samario J Bitter. Sin embargo, él sintió una conexión especial con la historia narrada en la canción, que describe la dinámica de un “barrio” donde varios hombres intentan conquistar a la misma chica, aunque el protagonista sostiene un vínculo distinto con ella. La versión interpretada ahora por JCriss fue repensada y producida con una nueva identidad musical, adaptándose a su estilo y buscando cautivar tanto al público habitual de la champeta como a quienes se identifican con otros ritmos urbanos.

El reto de llevar champeta a Valledupar, tierra donde la cultura y la música vallenata están muy presentes, fue un desafío para el artista. Relató cómo en cada esquina se respira la influencia de grandes exponentes del género local, como Diomedes Díaz, lo que le plantea la tarea de persuadir a una audiencia acostumbrada a otros sonidos.

JCriss subrayó que, como artista independiente, él mismo gestionó el proceso para intentar participar en el destacado Festival de Viña del Mar. Aunque cuenta con un aval del festival para presentarse entre 2027 y 2030, aclaró que todavía debe reunir los recursos económicos necesarios para hacer efectiva su participación. En caso de no lograrlo en ese plazo, tendría que intentarlo nuevamente.

El músico recalcó la importancia de la originalidad como elemento central de su carrera y aseguró que la autenticidad es la clave para conectar con el público, incluso en escenarios tan exigentes como la Quinta Vergara, sede principal de Viña del Mar. Además, enfatizó los sacrificios personales, como el impacto en su familia y economía, que ha enfrentado para perseguir su sueño artístico. Finalmente, JCriss señala que el futuro de la champeta depende de su capacidad de fusionarse con otros géneros como la cumbia o los sonidos urbanos, sin dejar de lado su esencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia detrás de la canción ‘El Rifirrafe’ interpretada por JCriss?

‘El Rifirrafe’ es una canción escrita originalmente en 2014 por el compositor J Bitter, de Santa Marta. Según JCriss, el tema relata una historia barrial en la que varios hombres buscan conquistar a la misma mujer, pero el protagonista mantiene con ella una relación especial y distinta a la de los otros. El propio JCriss afirma haber sentido una conexión inmediata con esta historia y por eso decidió darle una nueva versión musical adaptada a su propuesta, la cual ahora está presentando al público.

¿Cómo logró JCriss obtener el aval para representar su música en el Festival de Viña del Mar?

De acuerdo con JCriss, como artista independiente realizó personalmente el trámite para intentar participar en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Destacó que, tras mostrar su proyecto, el festival le concedió un aval que le permite representarse allí como uno de los cinco artistas seleccionados anualmente por el certamen. Sin embargo, el cantante aclara que para concretar su presencia todavía debe conseguir los recursos necesarios y que este aval cubre el periodo entre 2027 y 2030.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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