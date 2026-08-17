Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ha quedado en el centro del debate público tras la difusión de fotografías y videos que lo muestran en Santa Marta durante el fin de semana festivo, justo mientras el país enfrenta las difíciles consecuencias del potente terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la información de El Diario, este hecho causó malestar en varios sectores, principalmente porque el Ministerio de Vivienda tiene un papel fundamental en la gestión y recuperación tras emergencias que dejan miles de viviendas destruidas o gravemente afectadas, como sucedió en ciudades como Pereira, Cali, Manizales y Quibdó.

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Ante el revuelo, Beltrán respondió públicamente el 17 de agosto. Rechazó los rumores que sugerían que estaba de vacaciones o había desatendido sus obligaciones en plena crisis, aclarando en un comunicado que, si bien estuvo en Santa Marta, el viaje tuvo como fin reencontrarse de manera breve con su esposa e hijos, a quienes no veía desde hacía tiempo debido a su presencia constante en Bogotá por razones de trabajo. En sus propias palabras: “Han dicho que abandoné mis responsabilidades en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado las responsabilidades. Eso no es cierto”. El funcionario recalcó además la importancia de conciliar su rol público con sus responsabilidades familiares e insistió en que tanto él como su equipo han recorrido los territorios afectados, manteniendo en marcha todas las acciones para atender a las familias damnificadas por el desastre.

El contexto añade presión, pues la cartera de Vivienda ocupa un lugar central en la reconstrucción. Sus tareas incluyen evaluar qué viviendas pueden recuperarse, cuáles requieren reconstrucción total y, próximamente, definir qué tipo de soluciones reciben aquellas familias que no pueden regresar aún a sus hogares. Según lo informado, el Estado implementará fases de atención inmediata, diagnóstico de daños y alternativas como subsidios de arrendamiento, mejoramiento y reconstrucción de casas. Así lo viven a diario barrios enteros en Pereira, donde aún se realizan inspecciones y existen casos en los que se planea demoler edificaciones por motivos de seguridad.

El representante a la Cámara Alejandro Toro anunció una moción de censura para exigirle a Beltrán explicaciones detalladas sobre su gestión durante la crisis. Este mecanismo, empleado por el Congreso, permite evaluar el trabajo de un ministro y decidir sobre su permanencia en el cargo. Sectores afines al Pacto Histórico respaldan la iniciativa, señalando la importancia de que el Congreso escuche al ministro y que dé cuenta de las acciones emprendidas en respuesta a la emergencia.

Mientras la controversia se amplía en el Congreso y en la opinión pública, la prioridad para miles de afectados sigue siendo conocer si podrán regresar a sus casas, recibir apoyo para repararlas o acceder a soluciones definitivas tras el terremoto, bajo la gestión directa del Ministerio de Vivienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el viaje del ministro de Vivienda a Santa Marta causó polémica durante la emergencia del terremoto?

La controversia se generó porque, según El Diario, mientras miles de familias esperan soluciones por la destrucción de sus viviendas, el ministro fue fotografiado en Santa Marta. Esto llevó a críticas desde sectores políticos que cuestionan su presencia en una ciudad turística cuando el Ministerio de Vivienda tiene responsabilidad directa en la fase de recuperación y reconstrucción tras la emergencia.

¿Qué es una moción de censura en el Congreso y cómo puede afectar al ministro de Vivienda?

La moción de censura es un mecanismo a través del cual la Cámara de Representantes puede exigir explicaciones a un ministro sobre su gestión y, si lo considera necesario, votar para decidir sobre su continuidad en el cargo. En este caso, el procedimiento fue anunciado por Alejandro Toro debido a dudas sobre el trabajo del ministro Beltrán durante la emergencia provocada por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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