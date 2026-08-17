Por: EL PILON SA

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quedó en el centro de una controversia tras la difusión de unas fotografías en las que se le ve disfrutando de un día de playa en Santa Marta durante el reciente puente festivo. Las imágenes, divulgadas por el periodista y director de Desigual, Alejandro Villanueva, desataron diversas críticas, especialmente porque la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto mantiene en alerta a las autoridades y a la opinión pública. Este hecho generó llamados de atención sobre la función pública de Beltrán y su papel frente a la tragedia, según lo reportado en medios como Desigual.

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Ante la polémica, el ministro se defendió en un video público. Allí desmintió las versiones que lo señalaban de haber abandonado sus funciones como jefe de la cartera de Vivienda para tomar vacaciones en medio de la crisis. “En las últimas horas se han movido una cantidad de videos y mensajes diciendo que Jaime Andrés abandonó su responsabilidad en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado nuestro reto como ministro, lo cual no es cierto”, aseguró el funcionario. De acuerdo con su explicación, vive en Bogotá, pero su esposa e hijas residen en Bucaramanga, lo que obliga a desplazamientos periódicos para compartir tiempo con su familia, incluso en fechas en las que sus hijas tienen vacaciones escolares: su objetivo, afirma, es “estar como padre presente”.

Beltrán también recalcó que, pese a las circunstancias, su equipo ministerial ha mantenido el trabajo de respuesta a la emergencia. Según su versión, actualmente se construye un plan de tres fases para asistir a las familias afectadas, que incluye la caracterización de damnificados y alternativas como subsidios de arrendamiento, mejora de viviendas y procesos de renovación urbana en las zonas golpeadas por el desastre. Esta postura busca dejar claro que las acciones institucionales no se han detenido.

El terremoto continúa afectando gravemente a la población: los últimos datos indican 285 víctimas mortales, 3.975 heridos y 379 desaparecidos. Además, se contabilizan 26.945 viviendas destruidas, 127.557 averiadas y 66 edificios colapsados. Las autoridades permanecen concentradas en la atención humanitaria, el rescate y la recuperación de las comunidades damnificadas, según el balance citado por medios como Desigual. La respuesta del ministro deja ver el reto de conciliar responsabilidades personales y públicas en medio de una crisis nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue criticado el ministro de Vivienda tras el terremoto?

El ministro Jaime Andrés Beltrán fue criticado porque unas fotografías lo mostraron en la playa durante el puente festivo, justo cuando el país atendía la emergencia causada por un terremoto de 7,4 grados. Las imágenes compartidas por Alejandro Villanueva en Desigual cuestionaron si el funcionario estaba realmente comprometido con sus deberes ante la tragedia.

¿Cuáles son las fases del plan del Ministerio de Vivienda para atender a los afectados por el terremoto?

El ministro Beltrán explicó que el plan se divide en tres fases principales: la primera es la caracterización de los damnificados, seguida de la entrega de subsidios de arrendamiento y oportunidades para mejorar viviendas; finalmente, se contemplan procesos de renovación urbana en las zonas afectadas, de acuerdo con lo informado por su propia cartera y recogido por Desigual.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.