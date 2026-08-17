Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali informó que el pico y placa solidario volverá a estar vigente en la ciudad desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto. Esta iniciativa fue reactivada como una de las medidas excepcionales adoptadas para enfrentar la situación de emergencia derivada del reciente terremoto que ha afectado a la población local. Según la información proporcionada por la entidad, la restricción aplicará diariamente, en un horario que va de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., e incluirá tanto a los vehículos que circulen dentro del perímetro urbano como a aquellos que ingresen o salgan de este.

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De acuerdo con la programación oficial, el esquema de pico y placa para esta semana estipula que el martes 18, jueves 20 y sábado 22 les corresponderá la restricción a los carros cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Por su parte, el miércoles 19 y viernes 21 serán los vehículos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 los que no podrán circular durante el horario señalado. Es importante recalcar que esta normativa no distingue entre tecnología de los automotores: también aplica para vehículos híbridos y eléctricos, según lo confirmado en los reportes oficiales consultados.

Todo ello se hará de manera temporal, directamente relacionado con el estado de emergencia que enfrenta Cali, y responde a un intento de reducir la congestión en vías clave y facilitar, así, los desplazamientos operativos de organismos y servicios dedicados a la atención del desastre.

En cuanto a los vehículos que quedan exentos de la medida, la Secretaría de Movilidad de Cali detalló un listado que abarca motocicletas, vehículos oficiales y diplomáticos, automotores de emergencia y rescate (como ambulancias, bomberos, Defensa Civil o Cruz Roja), así como aquellos destinados al transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. Entre las excepciones también se cuentan los vehículos de las fuerzas armadas, de Migración Colombia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al igual que automotores de personal médico, hospitalario y farmacéutico. La restricción tampoco cobija a vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas, ni a los operativos de entidades públicas y de gestión del riesgo.

Finalmente, la exención alcanza a los vehículos encargados de servicios públicos esenciales, entre ellos los de acueducto, energía, telefonía y recolección de basuras. Todos estos puntos fueron informados por la Secretaría de Movilidad de Cali, y no se contemplan excepciones adicionales fuera de las especificadas en el Decreto 497 de 2021.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del pico y placa en Cali para la semana del 18 al 22 de agosto?

Durante la semana mencionada, la restricción aplicará de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. Los días martes, jueves y sábado afectará a los vehículos cuyas placas terminan en los números 0, 2, 4, 6 y 8. Mientras tanto, miércoles y viernes corresponde a los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9, de acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali.

¿A qué vehículos no aplica la restricción del pico y placa solidario en Cali?

La Secretaría de Movilidad señaló que están exentos motocicletas, vehículos oficiales y diplomáticos, automotores de emergencia, vehículos para personas con movilidad reducida, los de Fuerzas Armadas, Migración Colombia, INPEC, personal médico, así como automotores de carga mayores a cinco toneladas y de entidades públicas que atienden el desastre. También se excluyen los que prestan servicios públicos esenciales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.