Por: El Espectador

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En un escenario donde la austeridad se posiciona como una prioridad para el Estado colombiano, representantes a la Cámara del partido Centro Democrático, como Miguel Ángel Pinto, Daniel Briceño y Jaime Arizabaleta, han dado a conocer una iniciativa que busca optimizar la administración legislativa y reducir el gasto público. De acuerdo con la propuesta revelada por estos congresistas, el objetivo central es fusionar las direcciones administrativas del Senado y la Cámara de Representantes, creando una sola dirección administrativa para todo el Congreso de la República. La intención detrás de esta medida es lograr un manejo más eficiente de los recursos y eliminar duplicidades en la estructura que, sostienen los autores, implican sueldos elevados y una burocracia innecesaria.

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Según lo expuesto por los representantes, este cambio permitiría al Estado ahorrar aproximadamente 300.000 millones de pesos en gastos relacionados con la burocracia. Además, aseguran que la unificación de las direcciones administrativas contribuiría a acelerar los trámites internos del Congreso. Estos parlamentarios señalan que la elección de la nueva dirección administrativa estaría a cargo del Congreso en pleno, marcando una diferencia con el sistema actual en el que existen dos direcciones independientes para cada corporación.

El representante Miguel Ángel Pinto expresó que han exigido al gobierno nacional reducir la estructura estatal y el gasto público, pero considera fundamental que el Congreso “dé ejemplo”. Por su parte, Daniel Briceño, durante la discusión del primer debate del presupuesto general para 2027, señaló ante el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, que la propuesta para acabar con la duplicidad en las direcciones administrativas es una medida necesaria, especialmente en tiempos en que todas las dependencias están solicitando más recursos. En ese sentido, pidieron apoyo de otros congresistas para respaldar la iniciativa, que será enviada al ministro de Hacienda antes de la presentación de la ley de rescate económico.

No obstante, de acuerdo con información recolectada por El Espectador, la idea de fusionar estas direcciones podría enfrentar resistencia interna en el Congreso. Esto se debe principalmente a que tal reforma implicaría recortes en la nómina y la reducción en el número de cargos, algo que tradicionalmente genera preocupación entre quienes trabajan o aspiran a laborar en el Congreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley para fusionar las direcciones administrativas del Senado y la Cámara?

El principal objetivo del proyecto de ley impulsado por representantes del Centro Democrático es la creación de una dirección administrativa única en el Congreso, sustituir las dos existentes en Senado y Cámara, para agilizar procesos internos y recortar costos burocráticos. De acuerdo con los voceros, esto responde a la necesidad de disminuir el gasto público y optimizar el tamaño del Estado, dando ejemplo desde el propio legislativo.

¿Cuánto dinero podría ahorrar el Estado con la fusión administrativa en el Congreso?

Según las proyecciones presentadas por los proponentes del proyecto, la eliminación de la duplicidad administrativa ahorraría alrededor de 300.000 millones de pesos al Estado. Esta cifra corresponde a los costos asociados a la burocracia y sueldos en ambas direcciones administrativas, lo que supondría un alivio significativo para las finanzas públicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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