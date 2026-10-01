Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El representante a la Cámara, Ape Cuello, acaba de presentar un proyecto de ley enfocado en modificar la Ley 1964 de 2019, con el objetivo de ampliar los beneficios económicos y tributarios para los propietarios de vehículos eléctricos en Colombia. Esta propuesta surge en un contexto de transición a tecnologías más limpias y del interés gubernamental por incentivar la movilidad sostenible en el país. La legislación vigente, según lo mencionado en el documento, establece hoy que el impuesto de rodamiento para vehículos eléctricos no debe superar el 1 % del avalúo comercial de cada automotor.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, la principal novedad de la iniciativa de Cuello es la disminución de esta tarifa. De acuerdo con el articulado, la propuesta consiste en reducir el impuesto de rodamiento al 0 % para los vehículos eléctricos cuyo valor comercial sea de hasta 100 millones de pesos, al 0,5 % para aquellos que cuesten entre 100 y 200 millones, y mantener el 1 % solo para los vehículos cuyo valor supere esta última cifra. Así, se busca no solo aliviar los costos fijos de los propietarios, sino también estimular la transición de más colombianos hacia este tipo de automotores.

El proyecto también introduce modificaciones relevantes en otros trámites y obligaciones. El documento radicado plantea otorgar un 30 % de descuento en la primera expedición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y un 15 % en la renovación de ese seguro. En cuanto a la revisión técnico-mecánica, la propuesta legislativa busca la exención total de este requisito, aunque deja en manos de los propietarios la responsabilidad de mantener la seguridad y el buen estado de los vehículos eléctricos.

Por otro lado, el proyecto sugiere establecer un arancel de importación del 0 % para los automotores que sean 100 % eléctricos y eliminar los cupos máximos actualmente vigentes para su entrada al país. Igualmente, plantea entregar incentivos tributarios a las empresas que puedan certificar un crecimiento anual en sus ventas de vehículos eléctricos. Como complemento, la iniciativa aumenta de 2 % a 10 % el mínimo de espacios de parqueadero obligatorios para automóviles de cero emisiones en entidades y centros comerciales. Según Cuello, “buscamos que la movilidad eléctrica sea cada vez más accesible para los colombianos, reduciendo costos y creando mejores condiciones para quienes decidan hacer la transición hacia tecnologías más limpias”.

¿Cuáles son los principales beneficios propuestos para propietarios de vehículos eléctricos en Colombia?

El proyecto de ley presentado por Ape Cuello propone reducir el impuesto de rodamiento para vehículos eléctricos, aplicar descuentos en el SOAT, eliminar la revisión técnico-mecánica y establecer un arancel del 0 % en la importación de automotores eléctricos. Además, incrementa la cantidad de parqueaderos para estos vehículos y ofrece incentivos especiales para empresas que aumenten sus ventas en este sector.

¿Cómo cambiaría la legislación sobre la revisión técnico-mecánica para carros eléctricos?

La iniciativa legislativa busca eximir completamente a los propietarios de vehículos eléctricos de la revisión técnico-mecánica, en contraste con los automotores tradicionales. En vez de ello, la responsabilidad de mantener en óptimas condiciones de seguridad recae directamente en los dueños, según lo establece el texto del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z