Por: El Espectador

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El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Mora, se presentará ante la Cámara de Representantes, luego de ser citado a un debate de moción de censura donde deberá responder por los recientes bombardeos realizados por las Fuerzas Militares desde que Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el pasado 7 de agosto. Este llamado a rendir cuentas, impulsado por la bancada del Pacto Histórico, apunta a esclarecer si las Fuerzas Militares tenían conocimiento de la presencia de menores de edad al momento de las operaciones militares en territorios como el Guaviare, una de las zonas donde mayor influencia tiene la estructura del Estado Mayor de los Bloques y Frentes.

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La oposición sostiene que estas acciones militares podrían haber ignorado los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en especial al producir víctimas menores de 18 años, quienes estarían siendo víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Así lo manifestó dicha bancada, exigiendo un informe detallado y transparente sobre lo sucedido en el operativo. Además, solicitan claridad sobre una posible autorización para que el ejército de Estados Unidos realice operaciones militares en suelo colombiano, una inquietud que la cartera ya ha aclarado, explicando que dicho acuerdo no ha sido aprobado ni discutido con el gobierno del expresidente Donald Trump.

Este tema ya había sido motivo de debate en el Senado, donde el ministro Mora afirmó que todas las operaciones militares están basadas en informes de inteligencia y alineadas con los parámetros establecidos por el DIH. Mora ha sido enfático en que no se han violado las normas internacionales, defendiendo así la legitimidad de las actuaciones castrenses.

Desde el sector oficialista se ha brindado respaldo a las posturas expuestas por Mora, enfatizando la necesidad de operar bajo un marco humanitario, dada la expansión de los grupos armados dedicados al narcotráfico. El ministro ha señalado que en los últimos cuatro años, bajo el mandato de Gustavo Petro, las organizaciones armadas aumentaron su presencia territorial en más del 100 %, con grupos como las disidencias de las Farc y el ELN ganando mayor control.

Después del debate en Senado, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, convocó la votación de la moción de censura para el 23 de septiembre. Sin embargo, tanto en Cámara como en Senado, las mayorías legislativas parecen estar del lado del gobierno de la Espriella, por lo que la destitución de Mora no tendría suficientes votos, tal como ocurrió anteriormente con el ministro Jaime Andrés Beltrán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el principal argumento de la oposición contra el ministro Jorge Mora?

El principal argumento de la oposición es que los bombardeos militares recientes en zonas como Guaviare pudieron haber violado el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al causar víctimas menores de edad, quienes presuntamente estaban siendo reclutados de manera forzada por grupos armados ilegales. Además, buscan información clara sobre una posible autorización de operaciones militares extranjeras en Colombia, temas a los que el ministro debe responder.

¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y cómo se aplica en este contexto?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados sobre las personas, protegiendo especialmente a quienes no participan directamente en las hostilidades. En este caso, la oposición argumenta que el DIH podría haberse vulnerado si las operaciones militares no protegieron a menores de edad presentes en la zona de los bombardeos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.